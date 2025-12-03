Calciomercato: da Frattesi a Pellegrino e Palestra, le mosse di Napoli, Milan, Inter e Juventus per gennaio

Il 2 gennaio riapre il mercato, si muovono le "grandi": un bomber per Milan e Roma, la Juve pesca a centrocampo, Napoli e Inter discutono di Frattesi

Un attaccante per il Milan, un paio di centrocampisti per la Juventus. E poi Napoli, Inter e Roma che qualcosa faranno a gennaio. Tanti i nomi in ballo: da Frattesi in cerca di spazio a Pellegrino, bomber del Parma corteggiato dalle “grandi”, fino a Palestra, l’ultimo talento sfornato dall’Atalanta, che tanto bene sta facendo a Cagliari.

Milan, Gimenez ai saluti, piace Pellegrino

Il 2 gennaio riapre il mercato, con un mese di finestra invernale destinata a riempire i vuoti delle “grandi”, dal Milan alla Juventus, passando per Inter e Napoli. Tutte sul chi va là, con i rossoneri alla ricerca di un attaccante di ruolo dopo la bocciatura di Gimenez da parte di Massimiliano Allegri, poco convinto anche di Nkunku, pesante investimento di mercato la scorsa estate.

Per sopperire alle difficoltà del messicano e del francese, Allegri si è inventato Leao punta centrale ottenendo dal portoghese il contributo realizzativo sperato. Ma per puntare allo scudetto occorre altro, un centravanti di razza, dotato di un’ottima struttura fisica e di uno spiccato senso del gol.

Gimenez, fermo in infermeria da un mese, è in lista di sbarco. Qualche timido interesse è arrivato dalla Premier League, ma il Milan ha fretta. Il sacrificio del “Bebote” è necessario per arrivare a Mateo Pellegrino del Parma. I ducali l’hanno pagato appena 2 milioni di euro promettendo al Velez il 50% sulla futura rivendita. Il valore di mercato dell’argentino è sicuramente alla portata: 10-15 milioni di euro, la metà andrà alla sua precedente società di appartenenza.

Frattesi per il Napoli, un esterno per l’Inter

Napoli e Inter, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, hanno ripreso a parlare di Davide Frattesi, impiegato poco pure da Chivu dopo le difficoltà avute con Simone Inzaghi. La mezzala vuole giocare con continuità, l’Inter non gli impedirà di partire dovesse arrivare un’offerta interessante, magari dal Napoli, che ha necessità di inserire qualcosa a centrocampo viste le defezioni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour.

A patto, però, che i nerazzurri abbassino le pretese. La scorsa estate per la cessione di Frattesi, l’Inter ha chiesto sui 40 milioni di euro. Un costo proibitivo a prescindere dalla finestra di mercato, ancora di più a gennaio, dove si investe decisamente meno. Il prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto sembra essere una strada percorribile.

L’alternativa è Johan Manzambi, 20 anni, nazionale svizzero di proprietà del Friburgo. È valutato 20 milioni di euro. Restando in Italia piace Atta dell’Udinese, ma la cifra sparata dai friulani (40 milioni di euro) ha fatto fare dietrofront al ds azzurro Manna.

Dovesse incassare qualche milione di euro per Frattesi, l’Inter si lancerebbe sul sostituto di Dumfries a destra. Il nome nuovo è Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito (secco) al Cagliari, dove sta mostrando tutte le sue qualità: corsa, velocità, intelligenza tattica. C’è un problema, però: trattare con l’Atalanta dopo il “caso-Lookman” non sarà semplice per l’Inter, che intanto potrebbe iniziare a gettare le basi per la prossima estate, accontentandosi dell’esperto Darmian e di Luis Henrique, che ha convinto poco finora.

L’ultima partita di campionato è stata l’occasione per vedere all’opera Idrissa Touré, esterno destro del Pisa, altro nome sul taccuino dei nerazzurri. Per la difesa interessa il giovane croato Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato. Classe 2006, finito nel mirino di qualche top club europeo, è il nome nuovo per il reparto arretrato nerazzurro che va svecchiato.

Juventus, all-in sul centrocampo

E poi c’è la Juventus, che ha perso Vlahovic per almeno due-tre mesi, ma sembra aver ritrovato David, con Openda da rispolverare e un Yildiz formato super. L’attacco, dunque, non preoccupa quanto il centrocampo, reparto che appare da qualche tempo un po’ spoglio, soprattutto in cabina di regia.

Non è un caso che Spalletti abbia subito richiesto alla dirigenza di inserire qualità in mediana. Di nomi, però, ce ne sono pochi, almeno a gennaio. Sono solo suggestioni Brozovic e Verratti, mentre avanza nelle ultime ore il danese Pierre-Emile Hojberg, 30enne del Marsiglia. Titolare nella squadra di De Zerbi, che sta contendendo il titolo al PSG, difficilmente si muoverà prima dell’estate.

Roma, Dovbyk partirà, Zirkzee è un obiettivo

Infine la Roma, che prima di prendere, vorrebbe cedere. Magari Dovbyk, che non ha convinto Gasperini, che avrebbe dato il suo consenso alla cessione dell’ucraino. Soprattutto se nella Capitale dovesse arrivare Joshua Zirkzee, corteggiato pure dal Milan.

Il Manchester United potrebbe aprire alla cessione in prestito, magari inserendo la clausola del riscatto del cartellino in caso di qualificazione in Champions League. Il ds giallorosso Massara ne sta parlando con l’agente dell’olandese Kia Joorabchian, che a sua volta dovrà abbassare il costo delle sue commissioni per favorire il ritorno in Italia dell’ex attaccante del Bologna.