Calciomercato Serie B: Izzo, Brugman, Maggiore, Demme, quanti ritorni! Motta dalla Reggiana alla Lazio

Izzo torna all'Avellino a 12 anni dal suo addio.

Sta per aprirsi l’ultima settimana di calciomercato in Serie B. Avellino scatenato: stasera abbraccia Armando Izzo e non perde di vista Pedro Felipe della Juventus. Il Pescara riporta a casa Brugman, la Reggiana cede il promettente portiere Motta alla Lazio e aspetta Artistico, in uscita dallo Spezia che potrebbe acquistare l’ex Napoli Demme e Maggiore dal Bari.

Avellino scatenato, preso Izzo, Lescano a Salerno

La scena sul mercato della Serie B se l’è presa l’Avellino con il colpo Armando Izzo: il difensore torna in Irpinia 12 anni dopo il suo trasferimento al Genoa. Ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2029 e già domani si aggregherà ai compagni impegnati a La Spezia, mentre il debutto ufficiale è atteso contro il Cesena, sabato prossimo. Per un colpo in arrivo, un altro quasi sfumato: nonostante l’accordo con il De Graafschap (un milione di euro), l’attaccante olandese Bouke Boersma non è convinto di approdare in Italia e preferirebbe la cessione ai Go Ahead, così da restare in patria.

Definita l’operazione Izzo, l’Avellino punta a chiudere con il Como per il centrocampista francese Andrea Le Borgne, che i lariani hanno promesso a titolo temporaneo: ma sul talento classe 2006 è in vantaggio il Brest. Più complicata la pista Pedro Felipe con la Juventus, vuoi per la concorrenza del Verona, vuoi per l’ampio ventaglio di scelte a disposizione di Biancolino. Per fare posto al difensore, dovrebbe uscire Patrick Enrici.

Sempre in uscita, Facundo Lescano è stato ceduto alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto. Andrà via l’esterno mancino Andrea Cagnano, che ha mercato in Lega Pro (Catania, Arezzo e Foggia), il difensore Rigione rescinderà il contratto, ufficiale il trasferimento dell’attaccante Valerio Crespi al Brescia in prestito con diritto di riscatto fissato a 300mila euro.

Pescara e i ritorni di Brugman e Bettella

Il Pescara, che ieri ha salutato l’esterno offensivo Gianmarco Cangiano passato al Foggia, riabbraccerà Gaston Brugman, attualmente svincolato: oggi sono previste visite mediche e firma sul contratto. Il centrocampista argentino, portato in Italia dall’Empoli quasi 20 anni fa, è reduce dall’esperienza in MLS con le maglie di LA Galaxy e Nashville.

Al Pescara ha giocato dal 2013 al 2015 e dal 2016 al 2019 per un totale di oltre 150 presenze e 18 reti segnate. Gli abruzzesi, ora, spingono per un altro ritorno: quello di Davide Bettella, difensore del Catanzaro.

Maggiore torna allo Spezia, la Reggiana saluta Motta

In tema di ritorni quello di Giulio Maggiore allo Spezia dopo cinque stagioni è ormai cosa fatta. Il centrocampista saluterà Bari dopo soli sei mesi dal trasferimento dalla Salernitana per rinforzare il reparto nevralgico dei liguri rimasto orfano di Salvatore Esposito passato alla Sampdoria. Sempre lo Spezia è vicino a Giovanni Bonfanti, attaccante del Pisa: ma serve il benestare dell’Atalanta, che la scorsa estate si era accordato con i toscani per un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Dovesse prendere Bonfanti, lo Spezia libererebbe Gabriele Artistico, corteggiato dalla Reggiana, che ieri ha bloccato Yeferson Paz, terzino colombiano classe 2002 del Sassuolo. Trattativa con la Virtus Entella per lo scambio tra Benali, in arrivo dalla Liguria, e Mendicino, in partenza. Gli emiliani pensano anche al terzino destro Antonio Candela del Venezia e hanno ceduto il portiere Edoardo Motta alla Lazio.

In pugno il difensore Francesco Vicari del Bari, che potrebbe sostituirlo con Valerio Mantovani del Mantova, mentre per le corsie esterne è prossimo il prestito di Tomas Esteves: il terzino si trasferisce ai galletti dal Pisa. L’Entella lavora ai fianchi il Team Altamura per il difensore Enrico Silletti: potrebbe restare in Puglia fino al termine della stagione.

Valzer delle punte, Caso al Monza, Cerri al Cesena

Vanno forte anche le big: il Monza ha preso Giuseppe Caso, che al Modena non ha mai trovato spazio nella prima parte di stagione. Arriva in prestito con diritto di riscatto. In uscita il difensore centrale Andrea Carboni, diretto all’Anderlecht. Il Palermo non perde di vista Dennis Johnsen, ma la Cremonese non vuole cederlo.

Il Cesena rinforza l’attacco con Alberto Cerri, ex Salernitana, a titolo definitivo dal Como: per lui un contratto biennale. Il Venezia si è assicurato il centrocampista Simone Panada dall’Atalanta, ma resterà in nerazzurro (con l’Under 23) fino a fine stagione. Il Frosinone beffa Venezia e Catanzaro e si aggiudica Seydou Fini, esterno offensivo del Genoa, nel giro della Nazionale Under 21. Saluta Adrian Raychev per fine prestito restituendolo al Pisa. La Juve Stabia pesca ancora in Lega Pro: preso il centrocampista Emanuele Torrasi dal Perugia.