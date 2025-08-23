Calciomercato Serie B: Samp su Sverko e Ambrosino, il Catanzaro vuole Kvernadze, l'Empoli bussa al Sassuolo

Blucerchiati scatenati, sondaggi per Rus, Coubis e Nardin. I calabresi hanno chiesto Kvernadze e Gjedemis al Frosinone: servono 4 milioni. Moro o Mulattieri per i toscani.

Di pari passo con l’inizio del campionato, proseguono le operazioni di mercato delle 20 formazioni di Serie B. La Sampdoria è tra le più attive: Sverko e Ambrosino i nomi nuovi. Il Modena ufficializza Sersanti dalla Juventus, l’Empoli bussa al Sassuolo per avere l’attaccante, il Catanzaro punta Kvernadze del Frosinone. Di seguito le trattative e gli affari conclusi oggi, sabato 23 agosto.

Sampdoria scatenata, Sverko e Ambrosino nel mirino

La Sampdoria ha fretta di rinforzarsi in difesa e in attacco. Scambio possibile con il Venezia: ai blucerchiati piace il centrale difensivo Martin Sverko, ai lagunari – che hanno chiuso per l’attaccante Emil Bohinen del Genoa, ma attendono di cedere Nicolussi Caviglia in Serie A – potrebbe finire il cipriota Nikolas Ioannou.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sondaggi doriani per i difensori Adrian Rus del Pisa, richiesto anche all’estero, per il rumeno Andrei Coubis del Milan e per il giovanissimo Federico Nardin, classe 2007 di proprietà della Roma. Per l’attacco, dopo l’arrivo di Simone Pafundi dall’Udinese, spunta Giuseppe Ambrosino, 22enne del Napoli, al Frosinone la passata stagione.

Catanzaro su Kvernadze e Gjedemis, il Frosinone spara alto

Il Catanzaro ha bussato alla porta del Frosinone per l’attaccante Giorgi Kvernadze e l’esterno offensivo Farès Ghedjemis. Per il georgiano, carnefice del Monza in Coppa Italia, servono 2,5 milioni di euro, proposto uno scambio con la punta Niccolò Buso. Per Gjedemis, invece, il Frosinone non scenderà sotto il milione e mezzo di euro per il cartellino. Entrambe le operazioni sono decisamente complicate. Per il centrocampo i calabresi sono in corsa per Edoardo Iannoni del Sassuolo: interessa anche a Bari e Reggiana.

Calciomercato di B, le altre trattative

La Juve Stabia continua a puntare sui giovani: in chiusura la trattativa con il Torino per il passaggio in prestito del jolly difensivo Bianay Balcot, terzino destro o centrale all’occorrenza. Il Modena ha prelevato il centrocampista Alessandro Sersanti dalla Juventus: trasferimento in prestito con obbligo di riscatto.

Idea Alessandro Arena del Pisa per l’Empoli, che guarda soprattutto al Sassuolo per rinforzare il suo attacco. Interesse per l’esterno offensivo Nicholas Pierini e per le punte Samuele Mulattieri e Luca Moro. La Carrarese studia un colpo a parametro zero: Mattia Aramu, appena svincolatosi dal Genoa dopo l’esperienza in B con il Mantova. Lo Spezia si rinforza tra i pali con Leonardo Loria, in prestito dal Pisa, e cede all’Ascoli il centrocampista Giovanni Corradini, sul quale erano piombate anche Catanzaro e Juve Stabia.