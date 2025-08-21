Calciomercato Serie B: la Juve Stabia valuta Niang, Lasagna al Padova. Linea verde Samp, Bari scatenato

L'ex attaccante del Milan piace ai campani, la Samp punta sui giovani Pafundi e Cherubini. Altri due colpi per i pugliesi: Darboe e Antonucci

Ultimi 10 giorni di mercato in Serie B, è corsa contro il tempo per rinforzare le rose e sfoltirle dagli esuberi. La Sampdoria brinda a un doppio colpo giovane: Pafundi e Cherubini. La Juve Stabia vorrebbe dare un’altra chance all’ex rossonero Niang, mentre il Padova ha chiuso per Kevin Lasagna dal Verona. Di seguito gli affari conclusi e le trattative più interessanti di oggi.

Linea verde Samp, il Padova prende Lasagna

La Sampdoria cala due assi e sposa la linea verde in attesa dell’inizio del campionato. I doriani hanno il sì di Udinese e Simone Pafundi: il 19enne si trasferisce all’ombra della Lanterna in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ufficiale l’esterno offensivo Luigi Cherubini, classe 2004, prelevato a titolo temporaneo dalla Roma.

Colpaccio del Padova, che si aggiudica l’esperto attaccante Kevin Lasagna del Verona, strappandolo alla Salernitana: per lui un contratto biennale, firma imminente. Gli fa spazio Alberto Spagnoli, che saluta i biancoscudati e si accasa all’Union Brescia. Il Monza libera il trequartista Andrea Colpani, uno dei pezzi pregiati della sua rosa: l’ex Fiorentina andrà alla Cremonese in prestito oneroso con diritto di riscatto. In uscita anche Kevin Martins, che ha estimatori in B, in Lega Pro e in Championship inglese.

Juve Stabia, suggestione Niang, Bari scatenato

Suggestione per l’attacco della Juve Stabia: interessa M’Baye Niang, reduce dal flop alla Sampdoria e compagno di squadra del tecnico stabiese Ignazio Abate ai tempi del Milan. Trattativa difficile, per l’elevato ingaggio dell’attaccante, ma non impossibile. Intanto i campani aspettano il sì dell’Atalanta per il trasferimento in prestito dell’esterno offensivo italo-brasiliano Dominic Vavassori. Non si sblocca, invece, l’operazione Correia con la Triestina: gli agenti del centrocampista hanno chiesto 500mila euro di commissioni.

Il Bari è uno dei club più attivi sul mercato. Pronto un triennale per il centrocampista Ebrima Darboe della Roma, ex Sampdoria. Dallo Spezia è arrivato il trequartista Mirko Antonucci in prestito secco. La Reggiana prende l’attaccante Andrija Novakovich a titolo definitivo dal Venezia: era corteggiato anche da Vicenza e Union Brescia, ha preferito la B. Gli emiliani sfidano il Catanzaro – a cui piace l’esterno offensivo Federico Di Francesco del Palermo – per il centrocampista Edoardo Iannoni del Sassuolo.

Cesena, preso Olivieri, ma può perdere Shpendi

Al Cesena l’attaccante Marco Olivieri, classe 1999, la scorsa stagione 10 gol in 28 presenze con la Triestina: arriva a titolo definitivo dopo lo svincolo d’ufficio dalla società alabardata per inadempienze contrattuali. Ma i romagnoli rischiano di perdere Christian Shpendi, corteggiato dal Cagliari dopo la cessione di Piccoli alla Fiorentina.

Il Mantova ha chiuso col Pisa per il prestito dell’attaccante Nicholas Bonfanti: diritto di riscatto a 2 milioni di euro, controriscatto pisano a 2,2 milioni di euro. Il Pescara ha ufficializzato il mediano olandese Julian Christiaan Brandes, 21 anni, cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax arrivando fino alla seconda squadra dei lancieri: un anno di contratto con opzione di rinnovo per altre due stagioni. Gli abruzzesi stanno per chiudere anche per l’esterno offensivo Alessandro Vinciguerra, classe 2005, di proprietà del Cagliari: si lavora alla formula, con gli isolani che conserveranno il totale controllo del cartellino.

Empoli e Palermo in attesa

L’Empoli valuta Emil Bohinen, mediano norvegese classe 1999 in partenza dal Genoa, la scorsa stagione al Frosinone. Il Palermo potrebbe separarsi dal difensore Giangiacomo Magnani, fuori per problemi familiari (ha un contratto fino al 2028) e per sostituirlo valuta Alessandro Vogliacco del Genoa. In arrivo il portiere Jesse Joronen svincolato dal Venezia e il difensore Gabriele Veroli, in prestito dal Cagliari (con obbligo di riscatto in caso di promozione in A dei rosanero).