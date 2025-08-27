Calciomercato Serie B: colpi di Monza e Bari, Salamon alla Carrarese, l'Avellino a caccia di attaccanti

Agustin Alvarez ai brianzoli, Cerri ai pugliesi dalla Juventus. Gli irpini devono sostituire l'infortunato Favilli: De Luca o Gabrielloni

Ultime fiammate di calciomercato in Serie B. Il Monza prende Alvarez dal Sassuolo, il Bari si aggiudica Cerri dalla Juventus. Avellino alla ricerca di un attaccante, il Catanzaro è vicino a Federico Di Francesco. Le principali trattative e gli affari conclusi di oggi, mercoledì 27 agosto 2025.

Monza e Bari, colpi ufficiali. Catanzaro-Di Francesco: sì!

Il Monza batte un colpo in attacco: Agustin Alvarez, arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di opzione per acquistarlo a titolo definitivo. Si muove anche il Bari: è ufficiale l’ingaggio di Leonardo Cerri, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus.

Il Catanzaro ha preso Federico Di Francesco, esterno offensivo del Palermo, con trascorsi in Serie A con Bologna, Spal, Sassuolo, Empoli e Lecce. Si muove anche il Frosinone: acquistato l’attaccante Edoardo Vergani, svincolato ex Pescara.

Avellino, crac Favilli, irpini sul mercato

L’Avellino è a caccia di un attaccante per sostituire l’infortunato Andrea Favilli, costretto all’intervento chirurgico per una resezione ossea calcaneare. Ne avrà per almeno due, tre mesi. Sul taccuino del ds Aiello sono finiti Alessandro Gabrielloni del Como (piace anche a Sampdoria e Juve Stabia), Manuel De Luca della Cremonese e Flavio Bianchi, svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia. Arriverà anche un esterno destro: corsa a due tra Manuel Ricciardi del Cosenza e Filippo Missori del Sassuolo.

Cesena, in arrivo Castagnetti. Carrarese, ufficiale Salamon

La Carrarese blinda la difesa con Bartosz Salamon, che torna in Italia dopo l’esperienza in Patria al Lech Poznan: contratto sino al 2017 con opzione di rinnovo. Fari sul trequartista Claudio Cassano, ex Cittadella, ora negli Stati Uniti ai Chicago Fire.

Il Cesena ha l’accordo con Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese: da limare gli ultimi dettagli. Formalizzato l’ingaggio del difensore centrale Mamadou Kebbeh, classe 2006, preso a titolo definitivo dai francesi del Valenciennes. In uscita l’attaccante Roberto Ogunsege, vicino al Perugia.

Gli altri affari in Serie B

Il Milan ha chiesto 100mila euro per il cartellino di Andrei Coubis, richiesto dalla Sampdoria. Allo Spezia l’esterno mancino Roberto Beruatto, reduce dalla promozione in A col Pisa. La Reggiana si aggiudica Giangiacomo Magnani in prestito dal Palermo e stringe per Leonardo Sernicola, esterno della Cremonese. Per il centrocampo piace Charlys del Verona. La Juve Stabia ha bussato alla porta del Sudtirol per il difensore Andrea Giorgini, per l’attacco il nuovo obiettivo è Luca Moro del Sassuolo, che piace anche all’Empoli.