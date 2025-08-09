Calciomercato Serie C: un Donnarumma per la Salernitana, il Catania prende D'Ausilio, supermercato Trapani, si muove l'Inter U.23

I granata si assicurano il fratello di Gigio. Il trequartista dell'Avellino agli etnei, il Trapani sfoltisce la rosa. L'Inter U.23 prende Fiordilino

Altri colpi di mercato in Lega Pro, mentre scatta la nuova stagione con le prime gare di Coppa Italia. La Salernitana si assicura Antonio Donnarumma tra i pali, il Trapani sfoltisce l’organico e le altre ne approfittano. Il Catania si avvicina a D’Ausilio dell’Avellino.

Donnarumma a Salerno, ma è Antonio. Colpo del Catania

Un Donnarumma per la Salernitana: è Antonio, fratello maggiore di Gianluigi. Il portiere, senza contratto dopo la fine dell’esperienza al Padova, ha firmato per un anno con opzione di rinnovo. Il Catania risponde sbaragliando la concorrenza per Michele D’Ausilio, tuttofare d’attacco in uscita dall’Avellino: arriverà in prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di promozione in B degli etnei. Battute Crotone e Trapani.

I pitagorici si consolano con l’attaccante Enrico Piovanello, in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia. Il Picerno ha preso la punta Milos Bocic dal Catania. Il Monopoli ha preso in prestito dalla Virtus Entella l’attaccante Maguette Fall. Il centrocampista Davide Munari, ex Albinoleffe, ha firmato un biennale con la Cavese. Il Foggia si rinforza tra i pali: preso Alexandru Borbei in prestito dal Lecce. La Casertana è più vicina a Daniele Liotti, esterno difensivo in uscita dal Trapani: in corsa anche il Gubbio.

Supermercato Trapani, si muove l’Inter Under 23

Supermercato Trapani. I siciliani hanno ceduto il difensore Daniele Celiento, accasatosi al Casarano (i pugliesi hanno annunciato pure il centrocampista Karlo Lulic del Bari), il centrocampista Federico Carraro passato al Gubbio, la mezzala Zak Ruggiero in prestito al Cerignola, e gli attaccanti Francisco Sartore, sceso in Serie D al Gela e King Udoh a titolo definitivo alla Pro Patria. Il difensore Federico Valietti ha risolto il contratto e cerca squadra.

Colpo in mediana per l’Inter Under 23 che si aggiudica Luca Fiordilino dalla Triestina. Le Dolomiti Bellunesi si assicurano Salvatore Burrai, esperto centrocampista del Mantova. Il Campobasso ha ufficializzato il difensore Edoardo Lancini, prelevato dal Pescara, mentre il Ravenna ha annunciato il centrale Alessandro Bianconi: si era svincolato dalla Triestina, ha firmato un biennale.

Lega Pro, gli altri affari

Si muovono pure il Pontedera, che ha prelevato dall’Empoli il portiere Valerio Biagini, e la Pro Vercelli, che ha annunciato l’acquisto dell’esterno offensivo Mohamed Mallahi dagli olandesi dell’Helmond Sport. Dall’Union Brescia all’Ospitaletto il difensore albanese Samuele Sina in prestito secco.

Il centrocampista Alessandro Di Munno, ex Lecco e Novara, ha firmato per un anno con la Pro Patria, che si è assicurato anche il 32enne mediano Andrea Schiavone. Al Bra il giovane portiere Davide Renzetti, in prestito gratuito dalla Lazio. Scambio tra Gubbio e Ternana: il jolly difensivo Nicolò Fazzi passa a titolo definitivo al Gubbio in cambio del centrocampista Mattia Proietti.