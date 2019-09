Più lontano il rinnovo tra il Napoli e Callejon. Secondo quanto riporta Il corriere del Mezzogiorno, il club club partenopeo ha fatto la sua proposta, ma l'intesa con l'esterno spagnolo sarebbe ancora lontana.

Il giocatore iberico e il suo agente Quilon chiedono un riconoscimento economico per il rendimento avuto dal giocatore nelle ultime stagioni. Anche per quanto riguarda Mertens il discorso rinnovo è ancora in alto mare.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 11:14