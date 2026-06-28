I nerazzurri dopo Palestra e Nico Paz rischiano di perdere anche Jones e Solet, il Bologna dice no ai bianconeri per Lucumi, Zaniolo in stand-by

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano solo un giorno all’apertura ufficiale del mercato e tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juventus, spunta Soulè

Con Vlahovic sempre più lontano (ha trovato terreno fertile per rimettersi a portata di mano del Barcellona, il giocatore chiederebbe uno stipendio di circa otto milioni di euro a stagione e un bonus alla firma di 15 milioni di euro) e Kolo Muani ogni giorno più vicino ma ancora non in pugno, la Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare la trequarti. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Matias Soulé. fantasista non sarebbe intenzionato ad accettare le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e negli ultimi giorni sarebbero ripresi i contatti con l’ambiente bianconero. Avanza anche la (auto) candidatura di Kessie. Si registra però un due di picche in difesa: il Bologna ha rigettato l’offerta bianconera da 18 milioni per Lucumi. Alla Vecchia Signora è stato proposto Julian Brandt in scadenza col Borussia Dortmund, ma non sembra un nome caldo. Piace di più Brahim Diaz. Occhio anche a Gudmundsson (Fiorentina) e Zaniolo (Udinese, in rotta col club per il rinnovo con adeguamento).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla Fiorentina piace Zhegrova

La Fiorentina continua a muoversi con decisione nella ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo. Si tratta di Edon Zhegrova, ala kosovara classe 1999 di proprietà della Juventus dove però ha trovato pochissimo spazio l’anno scorso. A scriverlo è La Nazione. Il giocatore non rientra nei piani di Spalletti e la Fiorentina starebbe valutando la possibilità di imbastire un’operazione in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto. Ai viola piacciono anche Noa Lang e Johan Bakayoko così come Liberali del Milan (al Catanzaro in prestito nella passata stagione) su cui però la concorrenza è folta.

Il Milan su Antonio Silva

Grandi manovre in casa Milan. Lisbona è stata la base scelta per una riunione operativa che ha coinvolto Gerry Cardinale, Rubern Amorim, Hendrik Almstadt, direttore del player trading, e Bobby Gardiner, direttore della Football Intelligence. Quattro ore di briefing per discutere di mercato. Vicine le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek ma nessuna rivoluzione. Si punta a nuovi acquisti sì ma anche a trattenere i migliori come Maignan, Pavlovic, Rabiot, Pulisic e magari anche Modric. In entrata per la difesa in pole c’è Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Il Milan ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed è stato accostato alla Juventus nelle scorse sessioni del mercato.

Impasse Inter, ancora lontani Jones e Solet

Dopo aver perso Palestra e Nico Paz l’Inter si trova in un’impasse. Non si sbloccano le trattative per Jones e Solet, come conferma l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Per Jones, l’Inter è ferma ai suoi 25 milioni, il Liverpool è stato molto chiaro: sotto i 40 milioni non vuole vendere. Poi, se l’Inter si presenterà più avanti, magari con 35-33 più bonus e proverà a tentare il Liverpool, questo lo vedremo. Ma ad oggi il Liverpool fa sapere che sotto i 40 preferisce tenere il giocatore con sé e perderlo eventualmente a zero, oppure giocarsela sul rinnovo durante l’anno. Questo weekend finisce un’altra settimana in cui Inter e Udinese non si sono parlati per Solet, non si sentono da una decina di giorni. Si parlava di un affare vicino, in dirittura d’arrivo, ma non lo era, perché in realtà l’Udinese ha parlato sì, ha trattato sì, ma non ha mai raggiunto il punto di chiusura e al momento, su questo discorso, non la definirei un’operazione sfumata, ma resta comunque a grande distanza.”

Per Lazio infine in entrata potrebbero essere giorni decisivi per l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen dal Bayern Monaco. Per il 20enne infatti è da tempo pronto un contratto fino al 2030 da 4 milioni annui.