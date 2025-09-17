Calciomercato Spezia, Mascardi nel mirino della Serie A e della Premier: dove può andare

Il giovane portiere di origini toscane ha il futuro assicurato. Mezza Serie A e un top club inglese su di lui

L’estremo difensore dei liguri è la più dolce rivelazione del campionato cadetto in queste prime tre giornate. Un ragazzo dal viso pulito che in poco tempo ha saputo conquistare tifosi, compagni di squadra e allenatore. L’infortunio del collega Sarr indubbiamente ha accelerato le tempistiche del battesimo in Serie B per il portiere originario di Carrara. Radio mercato già si sta occupando del suo profilo tecnico e caratteriale. Voci di corridoio informano di svariate compagini di Serie A e della Premier inglese notevolmente interessate al giovane guardiano.

La posizione contrattuale ad oggi

I bianconeri hanno svezzato Mascardi fin dagli albori della sua avventura nel calcio. Prima nelle squadre del vivaio, poi tra i grandi. Occorre subito specificare che il buon Diego è legato allo Spezia da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Attualmente il suo cartellino tocca quota 200mila euro. Una valutazione destinata ovviamente a salire in modo sensibile da ora in avanti. Da sottolineare pure nel complesso 7 presenze con le selezioni giovanili della Nazionale italiana tra Under 17, 18, 19 e 21.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scalata giovanile di Diego

Quella di Mascardi è una storia genuina, bella da raccontare e forse d’altri tempi. Da bambino Diego giocava tra le file della scuola calcio del Don Bosco Fossone, società locale molto nota nella zona del carrarese in terra toscana. La voce di un portiere fenomeno da quelle parti gira in fretta e lo staff scouting dello Spezia, gestito dal responsabile dell’attività di base dei bianconeri Paolo Rovani, si reca direttamente in loco per visionare addirittura due talenti dal sicuro avvenire. Sarà una folgorazione. In breve tempo il club ligure conclude l’affare con il Don Bosco e porta a soli 8 anni i due estremi difensori, l’altro risponde al nome di Francesco Plaia, alla corte dei bianconeri. Mascardi riuscì a balzare agli onori delle cronache sportive già a 15 anni quando sfoderò una serie infinita di prodigiosi interventi durante la sfida tra Fiorentina e Spezia. Una autentica saracinesca decisamente insolita per quella fascia anagrafica.

Fonte: Getty Images

Mascardi

La corte del Napoli

La scalata di Mascardi nella “cantera” dello Spezia è una pura formalità. Dalla Primavera alla truppa guidata da mister D’Angelo il passo brevissimo. La scheda tecnica di Diego finisce immediatamente sui tavolini di mezza Italia. Il Napoli di De Laurentiis mette sul piatto addirittura 4 milioni di euro, ma i liguri rifiutano il corteggiamento. Il ragazzo, intanto, procede nel suo percorso di crescita fisica e umana. Il portierino prodigio stuzzica la mente pure del Milan e della Juventus. C’è però anche una sirena che suona forte dalla Gran Bretagna e dalla Premier League. Il Tottenham ha chiesto informazioni al procuratore Mario Giuffredi.

Alla scoperta del portiere prodigio

L’identikit di Diego Mascardi presenta diversi aspetti interessanti. Nato a Carrara il 26 settembre 2006, alto 1 metro e 98. Struttura fisica longilinea e già ottimamente struttura, nonostante la fresca carta d’identità, ma con margini di ulteriore crescita. Tra le file della prima squadra ligure si è fatto notare in grande spolvero durante l’arco del ritiro estivo. Reattivo tra i pali, dotato di riflessi a tratti impressionanti, coraggioso pure nelle uscite, comanda con precoce autorità i movimenti della linea difensiva del suo team. In proiezione esiste la concreta possibilità di vedere all’opera nel prossimo futuro il nuovo Buffon o il nuovo Donnarumma. Diego Mascardi è un portiere che sa parare, scusate se è poco.

Credit Photo by Simone Arveda/Getty Images