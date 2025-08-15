Calciomercato: Su Lookman c'è anche il Napoli, Calabria in Grecia, per Sancho la Roma beffa la Juventus, Nico verso Madrid

Nico Gonzalez vicino all'Atletico Madrid, il Nottingham insiste per Duglas Luiz, cosa manca per Hojlund al Milan, ufficiale l'acquisto di Athekame

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quarantacinquesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Roma, passi avanti per Sancho

Era stato a lungo accostato alla Juventus, si era interessata anche l’Inter ma in questo momento in pole per Sancho c’è la Roma. Il giocatore ha aperto alla destinazione ed è pronto a ridursu lo stipendio: si va verso un ingaggio da circa 5-6 milioni di euro più bonus, con cifre a salire ma bisogna lavorare ancora sulla trattativa con il Manchester.

La Roma ha formulato la prima offerta per l’attaccante inglese: 23 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Servirà probabilmente qualcosa in più per accontentare lo United che per accettare la formula dovrà far firmare il rinnovo di un anno a Sancho, attualmente in scadenza. Massara punta a regalare anche Bailey a Gasperini. Il giamaicano ha aperto al trasferimento nella Capitale e la formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid

È caldo l’asse Torino-Madrid, sulle due sponde Juventus e Atletico. Gli spagnoli dopo Raspadori vorrebbero anche Nico Gonzalez, si discute sul prezzo ma sembra escluso uno scambio con Molina. il Nottingham Forest insiste per Douglas Luiz: il giocatore è pronto a dire sì ma bisogna trovare un accordo con la Juventus, trattativa in corso tra i due club sulla formula e sulle cifre. La Juventus intanto è vicina all’intesa con il Psg per Kolo Muani: prestito oneroso da 10 milioni e riscatto obbligato a 45. Aggiungendo i 5 del prestito di gennaio significa che l’attaccante sarà pagato 60 milioni.

L’Inter non ha mollato l’idea di prendere Lookman anche nel caso arrivasse a Koné. Dipenderà dal prezzo pagato per il francese e dalle cessioni dei giocatori in partenza. In ogni caso i dirigenti nerazzurri si sono dati ancora una sola settimana per ricevere aperture dall’Atalanta. Sul giocatore però ora è tornato anche il Napoli, spinto dalla necessità di dover prendere un altro bomber dopo l’infortunio di Lukaku. L’alternativa per Conte è Chiesa, anche a costo di dover aspettare qualche mese per rivederlo in buone condizioni.

Il Milan non molla per Hojlund

Resta Hojlund il sogno in attacco del Milan. Il Manchester United chiede 50 milioni, il Diavolo ne offre 5 per il prestito più 35 per il riscatto, con l’inserimento di qualche bonus l’affare si chiuderebbe ma bisogna convincere il bomber. E’ proprio la formula del prestito con riscatto a non convincerlo del tutto. Hojlund vorrebbe poter dimostrare il proprio valore a Manchester, ma nel caso di addio vorrebbe farlo a titolo definitivo, scongiurando un possibile andirivieni.

Il Diavolo ha ufficializzato anche l’arrivo di Zachary Athekame dallo Young Boys. L’ex capitano del Milan Calabria, invece, svincolato dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito al Bologna, sembra aver raggiunto l’accordo per andare a giocare al Panathinaikos, in Grecia. Pronto per lui un contratto triennale.

Il difensore norvegese Torbjorn Heggem è ufficialmente un giocatore del Bologna. Arriva dal West Bromwich Albion, a titolo definitivo. Primo norvegese della storia del club, difensore centrale di piede sinistro, è titolare della sua nazionale, inserita nel girone dell’Italia.