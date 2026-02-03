Calciomercato, quanti svincolati: Sterling, Sergio Ramos, Lingard, Bonaventura o Masina occasioni a costo zero

Gli ultimi colpi centrati e saltati, le trattative coronate dalla fumata bianca e quelle invece contraddistinte dalla fumata nera, gli annunci, le visite mediche, le smentite e le rotture: alle 20 di lunedì 2 febbraio si è ufficialmente chiusa la sessione invernale di calciomercato in Italia. Per molti una finestra troppo lunga, anche perché aperta nel bel mezzo del campionato e della fase finale delle eliminatorie delle coppe europee, per qualcuno addirittura troppo corta. In ogni caso, non è ancora finita. Già, perché per squadre, ds e allenatori c’è un’ultima possibilità di intervento, anche se – francamente – disperata: gli svincolati.
Calciomercato: come funziona per gli svincolati, regolamento
Il regolamento della Lega Serie A mette a disposizione quasi due mesi di tempo, fino alla fine di marzo, per ingaggiare i calciatori che in questa stagione sono già stati tesserati con un altro club e hanno posto fine in via definitiva al loro rapporto. Si tratta a tutti gli effetti di calciatori disoccupati, rimasti senza squadra, ma in molti casi dal passato illustre e dai nomi altisonanti. Qualcuno potrebbe rappresentare un’ottima occasione a costo zero per quei club, anche di primo livello, chiamati a puntellare qualche reparto rimasto scoperto o alle prese con improvvise emergenze dettate da infortuni, squalifiche o altri tipi di problemi.
Sterling, Sergio Ramos, James Rodriguez ma non solo: i top liberi
Nel listone degli svincolati di lusso 2025-26 fanno parte veri e proprio big a livello internazionale come Raheem Sterling, attaccante inglese liberato dal Chelsea e a lungo accostato al Napoli, oppure Sergio Ramos, a cui ha fatto più di un pensierino il Milan dopo la conclusione della parentesi messicana al Monterrey: per ora non se ne è fatto più niente. Intrigante anche il nome di Jesse Lingard, ex talento del Manchester United rimasto libero dopo l’esperienza in Corea al Seul FC. Un altro big senza squadra è James Rodriguez, colombiano ex Real Madrid che ha chiuso la sua avventura al Leon, in Messico. Dallo stesso campionato ecco anche Allan Saint-Maximin, veloce ala francese che ha chiuso in modo burrascoso con l’America.
Gli altri svincolati di lusso: Alcacer, Bernat, Bakayoko e tanti altri
Ma la lista è nutrita. Comprende ad esempio Paco Alcacer, attaccante spagnolo ex Barcellona, Borussia Dortmund e Villarreal, rimasto libero dopo l’avventura allo Sharjah. Dalla stessa squadra si è svincolato Rey Manaj, centravanti albanese ex Inter, fino al 2022 allo Spezia. Anche Alex Oxlade-Chamberlain, ex Nazionale inglese, è sul mercato: ha chiuso la sua avventura in Turchia, al Besiktas. E poi Dele Alli, reduce dalla comparsata al Como, Marko Rog che si è liberato dal Cagliari, Juan Bernat (Getafe), Jason Denayer (Al-Fateh), Serge Aurier (Persepolis), Tiemoue Bakayoko (PAOK) e tanti altri.
Bonaventura, Masina, De Sciglio: quando le occasioni parlano italiano
Poi ci sono gli italiani. Giacomo Bonaventura, centrocampista ex Milan, Fiorentina e Nazionale, è ufficialmente libero dopo la fine dell’esperienza all’Al-Shabab: potrebbe far comodo soprattutto a qualche squadra impegnata nella bagarre salvezza. Dal Torino si è appena svincolato Adam Masina, terzino che ha appena disputato la Coppa d’Africa col Marocco e che dalla sua ha un’eccezionale esperienza in Serie A. Libero pure Mattia De Sciglio, l’ex esterno di Milan e Juventus che ha chiuso con l’Empoli: ha 33 anni e per una dozzina di stagioni ha calcato i campi della Serie A, potrebbe tornare utile.