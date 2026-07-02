Venendo invece alla Serie A, la copertina se la prende ovviamente Dusan Vlahovic. Dopo un lungo stop tra dicembre e marzo, il serbo ha comunque chiuso la stagione con 10 gol e 2 assist in 23 presenze. I bianconeri hanno provato fino all'ultimo a trattenerlo a condizioni ribassate, soprattutto su spinta di Luciano Spalletti che aveva chiesto un attaccante con le sue caratteristiche. Ma il giocatore e il suo entourage non ne hanno voluto sapere e ora fanno i conti con la realtà, nessuno fa la fila per quelle cifre. Ci sono anche i tre romanisti Celik, Pellegrini e Dybala, che hanno il contratto scaduto il 30 giugno ma sono vicini al rinnovo con i giallorossi. Chi non rinnoverà con la Roma sarà El Shaarawy, che nell'ultima giornata di campionato ha segnato il suo ultimo emozionante gol con i giallorossi.

Juan Jesus dopo due scudetti lascia il Napoli a parametro zero, il club nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio. Rimane fumosa la situazione di Luka Modric: se fosse rimasto Allegri sulla panchina del Milan, c'erano pochi dubbi sulla sua permanenza, anche senza Champions. Ora, dopo la rivoluzione di Cardinale, le quotazioni per la sua permanenza si abbassano sempre di più, anche se il club farebbe di tutto per trattenerlo. Intanto il contratto è scaduto e il centrocampista deciderà il da farsi dopo il Mondiale. Rivoluzione per l'Inter che saluta ben quattro giocatori con i contratti scaduti: si tratta di De Vrij, Sommer, Darmian e Acerbi.