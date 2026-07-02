Nonostante le tante trattative in corso e le ufficialità già arrivate, con l’inizio di luglio inizia ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Le squadre proseguono la propria caccia alle occasioni per rinforzare la rosa, e come sempre la lista dei giocatori svincolati è sempre folta di ottime pedine da poter aggiungere alle proprio rose. Il 30 giugno ha segnato la parola fine su diversi contratti in Serie A e nel resto d’Europa e dall’inizio di luglio, diversi nomi importanti hanno la possibilità di firmare con i club che non dovranno sborsare nulla per il cartellino.
Svincolati di lusso, da Modric a Vlahovic, Kessié, Salah, Icardi: i top della Serie A e non solo, occasioni di mercato
Il 30 giugno ha sancito la fine di diversi contratti in giro per l'Italia e l'Europa: ora la lista degli svincolati è piena di grandi nomi e di occasioni per le italiane.
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Gli svincolati di lusso della Premier: Salah, Stones e gli altri
Il nome più clamoroso della lista è senza dubbio quello di Mohamed Salah. Impegnato da assoluto protagonista nel Mondiale con l'Egitto, verosimilmente l'ultimo della sua carriera, l'ex Roma aveva un contratto con il Liverpool fino al 2027, ma a marzo ha annunciato la volontà di chiudere la sua esperienza ad Anfield al termine della stagione, rinunciando volontariamente ai 20 milioni di sterline che gli sarebbero spettati restando fino a scadenza naturale. Dopo nove anni con i Reds, il Faraone è pronto a scegliere la sua nuova avventura, ma lo farà dopo la fine del Mondiale.
Rimanendo in Premier League, salutano Manchester a parametro zero due pilastri degli ultimi anni di City e United: Stones lascia i Citizens, mentre Casemiro saluta i Red Devils. Scaduto anche il contratto di Sancho con il Manchester United. Tutti giocatori più o meno accostati anche a squadre italiane nel corso degli anni. Questa sarà la volta buona?
Serie A Vlahovic libero, Modric tiene il Milan sulle spine
Venendo invece alla Serie A, la copertina se la prende ovviamente Dusan Vlahovic. Dopo un lungo stop tra dicembre e marzo, il serbo ha comunque chiuso la stagione con 10 gol e 2 assist in 23 presenze. I bianconeri hanno provato fino all'ultimo a trattenerlo a condizioni ribassate, soprattutto su spinta di Luciano Spalletti che aveva chiesto un attaccante con le sue caratteristiche. Ma il giocatore e il suo entourage non ne hanno voluto sapere e ora fanno i conti con la realtà, nessuno fa la fila per quelle cifre. Ci sono anche i tre romanisti Celik, Pellegrini e Dybala, che hanno il contratto scaduto il 30 giugno ma sono vicini al rinnovo con i giallorossi. Chi non rinnoverà con la Roma sarà El Shaarawy, che nell'ultima giornata di campionato ha segnato il suo ultimo emozionante gol con i giallorossi.
Juan Jesus dopo due scudetti lascia il Napoli a parametro zero, il club nei giorni scorsi ha annunciato il suo addio. Rimane fumosa la situazione di Luka Modric: se fosse rimasto Allegri sulla panchina del Milan, c'erano pochi dubbi sulla sua permanenza, anche senza Champions. Ora, dopo la rivoluzione di Cardinale, le quotazioni per la sua permanenza si abbassano sempre di più, anche se il club farebbe di tutto per trattenerlo. Intanto il contratto è scaduto e il centrocampista deciderà il da farsi dopo il Mondiale. Rivoluzione per l'Inter che saluta ben quattro giocatori con i contratti scaduti: si tratta di De Vrij, Sommer, Darmian e Acerbi.
Carvajal e Alaba lasciano il Real. Kessié e Icardi tornano in Italia?
Nella lista degli svincolati ci sono anche due vecchie conoscenze del calcio italiano. Il primo è Franck Kessié, che si è praticamente autocandidato dai Mondiali dichiarandosi in ottima condizione fisica nonostante gli anni in Arabia Saudita. Il centrocampista, che in Italia ha lasciato un segno importante tra Atalanta e Milan, è seguito con attenzione da Juventus e Roma, ma la concorrenza è ampia. Torna d'attualità anche Mauro Icardi, reduce dalla rottura del crociato dopo aver scritto pagine di storia recente tra Inter e Galatasaray. La Juventus lo aveva già sondato a gennaio, difficile un nuovo tentativo in estate.
Dal Real escono a parametro zero Dani Carvajal, leggenda del Real Madrid frenato negli ultimi anni dagli infortuni, e David Alaba. Occhio anche a Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco e vicino ai Chicago Fire per raggiungere l'ex compagno Lewandowski, e a Julian Brandt, sette stagioni da titolare al Borussia Dortmund e ora nel mirino della Roma.
Tra i profili meno noti ma potenzialmente utili alle squadre italiane ci sono Malang Sarr (Lens), Raphaël Guerreiro (ex Bayern, corteggiato dal Bayer Leverkusen), Fabinho, Oscar Mingueza (Celta Vigo) e Yves Bissouma (Tottenham). Completano il quadro Allan Saint-Maximin (Lens) e Harry Wilson.