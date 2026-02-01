Calciomercato: telenovela Lookman finita, la Juve prende Holm, Mateta-Milan si fa, Zaragoza e Fortini verso Roma

Dopo aver chiuso per il prestito di Boga i bianconeri premono per riportare a Torino il bomber francese, il Napoli sonda Zappa, sfuma Luvumbo al Parma

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A 24 ore dal gong è sempre più scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi last minute. Tutte le trattative di giornata.

Juve, arrivano Boga e Holm: si spera ancora in Kolo Muani, suggestione Icardi

Con l’obiettivo di accontentare nei limiti del possibile Spalletti la Juve si sta muovendo su più fronti nelle ultime 48 ore di mercato: dopo il blitz per l’ingaggio di Boga in prestito dal Nizza i bianconeri hanno trovato l’intesa col Bologna per lo scambio tra Joao Mario e Holm, che diventerà l’alternativa a Kalulu. Resta il nodo centravanti.

Gli inglesi del Tottenham non vogliono liberare in anticipo Kolo Muani, fino a giugno in prestito a Londra dal Paris Saint-Germain. Il ritorno in “affitto” della punta si fa sempre più in salita ma si proverà fino alla fine. Secondo Sky Sport, la Juventus starebbe facendo un tentativo per Mauro Icardi. In uscita c’è Rugani ma solo a certe condizioni. Il difensore piace alla Fiorentina che vorrebbe chiudere con un prestito secco ma Madama chiede l’inserimento di un obbligo di riscatto.

Lookman-Atletico Madrid, è fatta

Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la telenovela Lookman. Il nigeriano giocherà con l’Atletico Madrid che ha messo sul piatto per lui 6 milioni a stagione bonus compresi. All’Atalanta andranno 35 milioni più bonus. Beffato il Fenerbahçe.

Dopo l’infortunio di Di Lorenzo (meno grave del previsto, non c’è rottura del crociato ma trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio), il Napoli a caccia di un prestito secco e punta a Zappa del Cagliari, che però piace anche alla Fiorentina (offerta in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) dopo che è sfumato il vecchio obiettivo JuanLu.

Il Milan ci crede ancora per Mateta

Il Wolverhampton alla fine ha detto sì all’offerta del Crystal Palace per Strand Larsen: l’affare si fa per 50 milioni di euro più 6 di bonus: era il tassello che serviva al Palace per liberare Mateta per il Milan. Domani la stretta finale ma c’è ottimismo perché l’affare possa chiudersi.

L’Inter spera ancora per Diaby, sfuma Perisic

Si riaccende la pista Diaby per l’Inter. Il giocatore vuole trasferirsi a Milano ma i sauditi dell’Al Itthad avevano rifiutato la proposta del prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Adesso, però, la fiducia aumenta. Scrive su X l’esperto di Sky Di Marzio: “Ora sul tavolo c’è l’offerta di prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. In giornata la decisione finale del PIF”. Più difficile l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool mentre sfuma definitivamente il ritorno di Ivan Perisic. A mettere la parola fine alla telenovela di mercato è Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven, parlando ai microfoni di NOS prima della sfida di Eredivisie contro il Feyenoord: “Sì è scritto molto su Perisic, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con il giocatore. È stato contattato, a quanto pare è così che va di questi tempi. Ma rimane e basta”.

Doppio colpo della Roma

Il Bologna cerca un jolly offensivo e sta pressando per Tijjani Noslin della Lazio che però chiede un obbligo di riscatto di 20 milioni. La Roma è sempre più vicina a Bryan Zaragoza, attaccante del Bayern Monaco in prestito al Celta Vigo. Un’operazione che Massara sta impostando sulla formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni. Ai giallorossi piace anche Fortini, c’è un’offerta di 11 milioni, si attende risposta della Fiorentina. In caso di risposta positiva è quasi certo il ritorno di Tsimikas al Liverpool

Zito Luvumbo si appresta a lasciare Cagliari per approdare in Arabia Saudita. Il Damac infatti, riporta Sky Sport, avrebbe superato il Parma nella concorrenza del giocatore con i ducali che avrebbero deciso di puntare su Strefezza.