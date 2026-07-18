Calciomercato: tormentone Vlahovic, spunta anche Brandt per la Juventus, il Milan e la svolta per Modric e Hojbjerg

Openda verso il Lens, Pellegrino resta un nome caldo per Spalletti, Camarda e Comotto rinnovano con i rossoneri, Lazo su Dominguez e Kennedy

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato solo da 18 giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juve tra Vlahovic, Kolo Muani e Pellegrino

La Juventus non ha ancora abbandonato l’idea di trovare un nuovo accordo con Dusan Vlahovic, svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava ai bianconeri fino allo scorso 30 giugno. Lo si evince dalle parole di ieri di Spalletti ma anche dalle difficoltà ad arrivare a Kolo Muani visto un corteggiamento infinito che però non fa progressi. Il serbo però oltre a “citofonare” a casa Juve deve accettarne le condizioni: 6 milioni di ingaggio, premio alla firma e commissioni accettabili. Per ora solo in Turchia hanno fatto offerte (rifiutate) a Vlahovic. In uscita Openda piace al Lens.

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La Roma su Kessie

Carnevali e Massara stanno lavorando anche su Sorloth e Pellegrino ma ci sono anche Guirassy, in uscita dal Borussia Dortmund, e Balogun, che però costa tanto. Per Pellegrino proseguono i contatti con il Parma. La società bianconera pare intenzionata a chiudere l’operazione. Per il centrocampo in calo le quotazioni di Kessie, seguito anche dalla Roma (che ha annunciato i rinnovi di Cristante fino al 2028 e di Mancini fino al 2029), è spuntata la candidatura di Julian Brandt, trequartista tedesco del Borussia Dortmund. In difesa Lucumi, il colombiano del Bologna, resta in prima fila.

Modric-Milan ancora insieme?

Il Milan non ha perso le speranze di trattenere Modric. Il play croato pare abbia ricevuto due telefonate da Zlatan Ibrahimovic in persona in qualità di Senior Advisor di RedBird per il Milan. Lo svedese gli ha confermato quanto la proprietà tutta e il neo allenatore Amorim desiderino fortemente che continui per un altro anno in rossonero. Si è parlato per lui di un ruolo ancora più ampio, quasi da “semi-dirigente” in spogliatoio. La sensazione è che il giocatore possa accettare l’offerta. Il nome nuovo per la mediana è invece quello di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dall’Olympique Marsiglia. Il danese classe 1995, che ha uno stipendio annuo di circa 3 milioni e ha una valutazione di 15 milioni, ha giocato anche con Bayern Monaco e Tottenham.

Occhio al greco Karetsas

Piace anche il trequartista greco Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk con 2 gol e 16 assist a referto nella passata stagione tra campionato belga ed Europa League. La valutazione è attualmente sui 35 milioniIntanto Francesco Camarda e Christian Comotto, entrambi classe 2008, dovrebbero prolungare il contratto con il club rossonero fino al giugno del 2031. La Lazio vuol puntellare difesa e attacco (ed è pronta ad alzare l’offerta) rispettivamente con lo spagnolo Dominguez e il brasiliano Kennedy. Infine niente rinnovo per Andrea Belotti al Cagliari. È stato il ds Pietro Accardi ad annunciarlo.