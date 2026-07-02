Gli Spurs continuano il loro mercato da record, già spesi quasi 300 milioni ma in Inghilterra celebrano il tecnico italiano: “I giocatori farebbero di tutto per giocare con lui”

Tutti pazzi di Roberto De Zerbi. Il Tottenham ha deciso di affidarsi completamente al tecnico italiano capace di conquistare la salvezza alla fine di una stagione da incubo. E ora gli Spurs pendono dalla sue labbra. La dirigenza del club londinese sta facendo di tutto per costruire una squadra da primato con i colpi Tonali e Fernandes ma non è finita qui visto che spunta anche l’interesse per Rafael Leao del Milano. E il New York Times celebra il tecnico italiano.

Il fascino di De Zerbi

Milioni e tanti, il Tottenham è una delle grandi protagoniste di questa fase iniziale del mercato estivo. La squadra inglese vuole lanciarsi di nuovo in cima alla Premier e per farlo ha scelto Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano è arrivato solo nell’ultima fase di una stagione disastrosa ma sembra aver già convinto tutti. E ora sembra essere lui, ancora più che un budget clamoroso, il motivo di una campagna acquisti faraonica. Sul New York Times viene celebrato il “fascino” del tecnico italiano: “Può apparire spigoloso, ha modi un poi’ ruvidi. Ma in termini calcistici è capace di portare con sé anche un processo di “gentrificazione” – si legge nell’articolo a firma di James Horncastle – Quando arriva nel tuo club, cominciano a succedere delle cose positive. Il quartiere cambia, arriva qualche caffetteria hipster o un ristorante amato dai critici. Ma probabilmente al lui non piacerà questo paragone. Sono le sue idee che attraggono. Porta con sé un fascino che attira i giocatori. Ha una capacità che pochi allenatori hanno. I giocatori sono pronti a fare anche un passo indietro per lui o a trasferirsi dall’altra parte del mondo”.

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Tonali e Mateus Fernandes: affari da oltre 200 milioni

Il New York Times mette in evidenza il “fascino” di De Zerbi ma è indubbio che le mosse di mercato del Tottenham siano mosse principalmente da un budget che, almeno in questa fase, sembra essere illimitato. Nella giornata di ieri si è concretizzato l’affare che porta Sandro Tonali a vestire la maglia degli Spurs per una cifra di circa 115 milioni di euro, poche ore prima era arrivata la conferma dell’affare per il portoghese Mateus Fernandes anche questo molto vicino alla tripla cifra (99 milioni di euro al West Ham di parte fissa). Due colpi che si vanno ad aggiungere a quello messo a segno in apertura di questa finestra di mercato, il difensore Jan Paul van Hecke prelevato dal Brighton per 60 milioni di euro.

L’obiettivo Leao

La folle corsa del Tottenham per evitare una stagione come quella scorsa non si ferma ai primi due colpi per il centrocampo. La dirigenza del club londinese sembra non badare a spese per la costruzione della squadra e comincia a puntare nuovi obiettivi. Uno punta anche in Italia con l’ultima voce che riguarda l’interessamento per Rafael Leao. L’attaccante portoghese vivrà un’estate calda anche dopo il Mondiale, Amorim potrebbe decidere di trattenerlo ma la sensazione è che Rafa sia giunto ormai alla fine della sua avventura in rossonero. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento del Galatasaray ma la Turchia non sembra essere in cima alle priorità del giocatore. E ora in Inghilterra rivelano un interessamento anche del Tottenham ma solo come alternativa a Eli Junior Kroupi, che sembra l’obiettivo principale.