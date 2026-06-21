Il tecnico italiano, dopo aver firmato la salvezza con gli Spurs, ha avuto pieni poteri sul mercato e si prepara a un’estate di spese folli: dopo l’affare Van Hecke pronti 100 milioni per Tonali e nel mirino c’è Vergara

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mercato sembra vivere una fase di stanca, ma è solo un’apparenza. L’attenzione del mondo del calcio in questo momento è tutta concentrata sui Mondiali ma le grandi manovre sono già cominciate, soprattutto in Inghilterra. Il Tottenham dopo la grande paura per il rischio retrocessione, sembra pronto a fare spese folli sul mercato e ha lasciato a Roberto De Zerbi carta bianca per operare. E il tecnico italiano sembrano intenzionato ad approfittarne a cominciare dal colpo Tonali.

Non solo Tonali, Tottenham verso un mercato da record

L’obiettivo numero 1 del Tottenham in questa finestra di mercato sembra essere senza dubbio Sandro Tonali. Gli Spurs hanno dato vita a una trattativa infuocata con il Newcastle che però dal canto suo non sembra intenzionato a concedere sconti. L’ultima offerta di 95 milioni di euro è stata rispedita al mittente, per assicurarsi l’ex centrocampista del Milan serve un’offerta a tre cifre. Offerta che secondo gli esperti di mercato potrebbe arrivare a strettissimo giro portando il giocatore della nazionale italiana a essere uno dei giocatori più costosi degli ultimi anni.

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De Zerbi ha ricevuto dal Tottenham pieni poteri per agire sul mercato e le idee non mancano. Dopo Tonali, secondo la stampa inglese, il mirino dovrebbe spostarsi su Mateus Fernandes, centrocampista portoghese reduce da un’ottima stagione con la maglia del West Ham che lo ha fatto finire nel taccuino di tutte le big d’Europa visto che sulle sue tracce ci sarebbe anche lo United, l’Arsenal, il PSG e persino il Real Madrid.

De Zerbi scatenato sul mercato

I primi colpi messi a segno dal Tottenham in questa finestra di mercato riguardano la difesa. La società londinese non ha perso tempo affondando subito le mani nel mercato dei parametro zero e assicurandosi nel giro di pochi giorni la firma di Andy Robertson sulla fascia sinistra e di Marcos Senesi come difensore centrale (con l’ex Bournemouth che è stato accostato a turno a tutte le squadra italiane nel corso degli ultimi anni). La prima firma di peso è quella che porta a una vecchia conoscenza di De Zerbi. Il Tottenham infatti si è assicurato le prestazioni di Jan Paul van Hecke che con il tecnico italiano aveva lavorato al Brighton e che ora arriva agli Spurs per circa 60 milioni di euro.

Lo sgarbo al Napoli

Roberto De Zerbi presta sempre grande attenzione al calcio italiano alla ricerca di nuovi talenti. E nelle ultime settimane avrebbe messo nel mirino anche il talento del Napoli, Antonio Vergara. Il giovane centrocampista offensivo venuto alla ribalta in questa stagione piace a tante squadre, a cominciare dal Como di Fabregas. Il Napoli per il momento fa muro di fronte alle proposte anche perché Vergara rappresenterebbe un elemento importante anche per le liste Uefa. Ma la pressione del Tottenham potrebbe diventare importante nelle prossime settimane e se De Zerbi chiedesse al club di aprire i cordoni della borsa per il presidente De Laurentiis potrebbe diventare complicato dire di no, e nell’affare potrebbe finire anche Vicario che sarebbe uno dei desiderata del nuovo tecnico Max Allegri.