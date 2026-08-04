Manca sempre meno all’inizio del novantacinquesimo campionato di Serie B e il Verona è – per ovvie ragioni – una delle principali candidate alla promozione diretta. L’intenzione degli scaligeri è quella di ritrovare la massima serie dopo un solo anno di purgatorio, per tornare in quella Serie A dove i veneti hanno militato stabilmente nelle ultime sette stagioni. Ma i sogni, per essere realizzati e non restare infranti, devono poggiare su figure all’altezza.
Ed è proprio per questo che l’Hellas ha scelto di rinnovare la fiducia al ds Sean Sogliano, il quale ha affidato la guida tecnica del gruppo a Marco Baroni, facendolo tornare in Veneto dopo l’esperienza della stagione 2023/2024. “Vogliamo proporre un calcio di dominio”, ha dichiarato l’allenatore fiorentino ai giornalisti dopo il test amichevole contro il Lecco, vinto per 3-0. Ma, al momento, Baroni ha materiale a sufficienza per imporre questa nuova idea tattica?
Entrate e nomi sul taccuino di Sogliano
I reparti maggiormente interessati dalle operazioni di rinforzo, specie in queste ultime ore, sono stati quelli offensivi. A Verona sono infatti sbarcati il centravanti Mulattieri, la nuova ala Sezonienko e Compagnon, approdato dal Venezia. Sempre dai lagunari, l’obiettivo sarebbe quello di strappare Bohinen, profilo duttile capace di agire sia da mediano sia da esterno di centrocampo. Tutti nomi di peso e già noti per la categoria, a eccezione di Kacper Sezonienko, prelevato a titolo definitivo dai polacchi del Klub Sportowy Lechia Gdańsk. L’esterno d’attacco di piede destro, che ha firmato un contratto fino al 2029, ha già vestito le maglie delle selezioni giovanili polacche (dall’Under 17 all’Under 21) e con la maglia biancoverde ha totalizzato 147 presenze, 13 gol e 18 assist.
Ma nel mirino di Sogliano sarebbe finito anche Augusto Seedorf Owusu, classe 2005 della Juventus Next Gen promosso in prima squadra da Luciano Spalletti. Il centrocampista ha attirato su di sé gli occhi di diverse big della cadetteria: oltre al Verona, sulle sue tracce ci sono Sampdoria e Catanzaro, senza dimenticare le sirene estere di Club Brugge ed Estrela Amadora. Il giocatore, classico centrocampista box-to-box capace di alzare il livello qualitativo della manovra e di disimpegnarsi anche come mezzala, potrebbe rappresentare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di Serie B.
Attenzione poi a Davide Bragantini, che nella prossima stagione potrebbe diventare un volto noto al Bentegodi. Il classe 2003 è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima annata con la maglia del Mantova, trascinando i virgiliani alla salvezza in B a suon di prestazioni: per lui parlano i numeri, con 6 gol e 1 assist in 22 partite. Il club lombardo lo valuta attorno ai 4 milioni di euro e proprio in questi giorni avrebbe rispedito al mittente un’offerta ben più consistente formulata dagli olandesi del Groningen.
Le uscite
Per quel che riguarda il mercato in uscita, è ufficiale l’addio di Bowie, che passa al Sassuolo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, per un’operazione complessiva da 7 milioni di euro. Il calciatore scozzese, arrivato in Italia a gennaio 2026, in sole 14 presenze è riuscito ad andare a segno ben 14 volte, mettendo a referto anche un assist. Sul classe 2002 c’era registrato anche l’interesse del Cagliari, ma alla fine l’ha spuntata il club neroverde guidato dal nuovo allenatore Alberto Aquilani.
Ai saluti c’è anche Rafik Belghali, destinato a un salto in Serie A. Sull’esterno algerino si registra il forte interessamento di Venezia e Roma, oltre a qualche sondaggio effettuato dall’Inter. Il Verona, dal canto suo, ha già fissato il prezzo per il suo gioiellino: la base d’asta non sarà inferiore ai 12 milioni di euro più eventuali bonus.