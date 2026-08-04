Manca sempre meno all’inizio del novantacinquesimo campionato di Serie B e il Verona è – per ovvie ragioni – una delle principali candidate alla promozione diretta. L’intenzione degli scaligeri è quella di ritrovare la massima serie dopo un solo anno di purgatorio, per tornare in quella Serie A dove i veneti hanno militato stabilmente nelle ultime sette stagioni. Ma i sogni, per essere realizzati e non restare infranti, devono poggiare su figure all’altezza.

Ed è proprio per questo che l’Hellas ha scelto di rinnovare la fiducia al ds Sean Sogliano, il quale ha affidato la guida tecnica del gruppo a Marco Baroni, facendolo tornare in Veneto dopo l’esperienza della stagione 2023/2024. “Vogliamo proporre un calcio di dominio”, ha dichiarato l’allenatore fiorentino ai giornalisti dopo il test amichevole contro il Lecco, vinto per 3-0. Ma, al momento, Baroni ha materiale a sufficienza per imporre questa nuova idea tattica?

Entrate e nomi sul taccuino di Sogliano

I reparti maggiormente interessati dalle operazioni di rinforzo, specie in queste ultime ore, sono stati quelli offensivi. A Verona sono infatti sbarcati il centravanti Mulattieri, la nuova ala Sezonienko e Compagnon, approdato dal Venezia. Sempre dai lagunari, l’obiettivo sarebbe quello di strappare Bohinen, profilo duttile capace di agire sia da mediano sia da esterno di centrocampo. Tutti nomi di peso e già noti per la categoria, a eccezione di Kacper Sezonienko, prelevato a titolo definitivo dai polacchi del Klub Sportowy Lechia Gdańsk. L’esterno d’attacco di piede destro, che ha firmato un contratto fino al 2029, ha già vestito le maglie delle selezioni giovanili polacche (dall’Under 17 all’Under 21) e con la maglia biancoverde ha totalizzato 147 presenze, 13 gol e 18 assist.