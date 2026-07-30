Calciomercato: Vicario prima scelta della Juve, che sfida il Milan per Palinha. Inter, ufficiale Stones e Romero più vicino

Tutte le trattative più importanti del 30 luglio: la Juventus è a un passo da Kolo Muani e continua a lavorare per Alajbegovic mentre pensa a Vicario e Palinha che piace anche al MIlan, indeciso tra Soulé e Mastantuono. Ufficiale Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna

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Giornata di calciomercato ricca di novità, a partire dall’ufficialità dello scambio Castro-Dovbyk tra Roma e Bologna e dell’arrivo di Stones all’Inter, che continua a insistere per Romero. Juventus sempre più vicina a chiudere per il ritorno di Kolo Muani e l’arrivo di Alajbegovic, mentre a centrocampo potrebbe provare il colpo Palinha, finito nel mirino anche del Milan, che per la propria trequarti sta valutando i profili di Soulé e Mastantuono.

Sfida Juve-Milan per Palinha

Si prospetta una sfida di mercato tra Juventus e Milan. Stando a quanto riportato da calciomercato.com le due società sarebbero interessate a Joao Palhinha, il quale sarebbe ormai completamente fuori dai piani del Bayern Monaco, che dopo il prestito al Tottenham è pronto a cederlo a titolo definitivo per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra ben più bassa rispetto agli oltre 50 milioni investiti dai bavaresi solamente du anni fa per strapparlo al Fulham.

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L’Inter ufficializza Stones e insiste per Romero

Salutati De Vrij e Acerbi l’Inter ha piazzato il primo colpo per la nuova difesa ufficializzando l’arrivo dello svincolato John Stones, che dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e ottenuto l’idoneità dal Coni ha messo la firma su un contratto biennale da 4 milioni a stagione. Questo però potrebbe non essere l’unico ingresso nella retroguardia dei nerazzurri, che continuano a insistere per aggiudicarsi anche Romero, facendo passi in avanti nella trattativa col Tottenham (che chiede 40 milioni di euro) e che anche De Zerbi ha ammesso che potrebbe lasciare Londra: “Dopo la semifinale contro l’Inghilterra ci siamo scambiati dei messaggi, ma non l’ho mai chiamato per convincerlo a restare. Romero è uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma alla fine ho detto di voler rispettare la sua volontà”.

Tutte le trattative di giornata

Juve vicina a chiudere per Kolo Muani, Alajbegovic un po’ più lontano. Vicario in pole per la porta

La Juve è ormai sempre più vicina a chiudere la telenovela Kolo Muani. Dopo averlo a lungo inseguito già la passata stagione i bianconeri sono ormai a un passo dal chiudere per il ritorno dell’attaccante francese, come confermato anche da Carnevali: “Stiamo chiudendo adesso Kolo Muani, è una trattativa in corso da tanto tempo”.

L’amministratore delegato della Juventus ha poi parlato anche di Alajbegovic, il cui arrivo non è vicino come era apparso inizialmente, anche se regnano le sensazioni positive: “Con lui siamo un po’ più indietro ma ci stiamo lavorando. È un investimento importante ma una società come la Juve deve pensare anche al futuro. Lui è 2007 e ha le caratteristiche che cerchiamo”.

La Juventus sembrerebbe anche aver deciso chi difenderà sarà l’erede di Di Gregorio (finito nel mirino del Leeds) tra i pali. L’obiettivo numero 1 dei bianconeri sembrerebbe infatti essere diventato definitivamente Vicario, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto con il Tottenham che non si opporrebbe a una sua partenza, mentre Suzuki del Parma rimane la principale alternativa.

Scambio Castro-Dvbyk tra Roma e Bologna

Cambiano maglia due bomber di Serie A, con la Roma che ha piazzato il colpo Santiago Castro, regalando a Gasperini una valida alternativa (o spalla) a Malen. L’attaccante argentino si trasferisce nella capitale per 35 milioni di euro più il 10% della futura rivendita che rimane al Bologna. Strada inversa invece per Artem Dovbyk, passato ai felsinei in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro.

Il Milan pensa a Soulé e Mastantuono

Un altro giocatore che potrebbe salutare la Roma è Matias Soulé, finito nel mirino del nuovo Milan di Amorim, alla ricerca di un esterno/seconda punta che possa agire nei due alle spalle di Gonzalo Ramos. Per lui i giallorossi chiedono 40 milioni di euro, ma è probabile che se la trattativa dovesse andare avanti si chiuda per una cifra più vicina ai 30 milioni. Soulé non è però l’unico argentino monitorato dal Milan, che starebbe pensando anche Mastantuono. In questo caso però l’operazione si potrebbe chiudere con ogni probabilità solamente in prestito, con il classe 2007 che poi ritornerebbe al Real Madrid al termine della stagione.