Calciomercato, Vieri si sbilancia: "Lookman all'Inter e Vlahovic al Milan, vi dico quanti gol segneranno"

Bobo ha pochi dubbi sulle trattative più calde dell'estate: alla fine Lookman finirà all'Inter e Vlahovic lascerà la Juventus per tornare alla corte di Allegri

Fermi tutti, parla Vieri. L’ex bomber si sbilancia sulle trattative più calde del mercato e va oltre. Pronostica quanti gol segneranno gli attaccanti che infiammano l’estate italiana. Bobo non ha dubbi: Lookman sarà dell’Inter. E Vlahovic passerà al Milan. E per entrambi prevede una stagione da assoluti protagonisti.

Vieri esperto di mercato: Lookman-Inter si farà

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione dell’ultima tappa della Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, Vieri, finito al centro del gossip per le dichiarazioni dell’ex compagna Fernanda Lessa, non si sottrae certo alle domande di mercato. La prima non poteva non essere su Lookman.

Come andrà a finire il braccio di ferro tra l’attaccante nigeriano, che per il terzo giorno di fila non si è presentato a Zingonia, e l’Atalanta? L’epilogo, secondo l’ex centravanti, è scontato: alla fine diventerà un nuovo calciatore dell’Inter. Mentre il giocatore è uscito allo scoperto andando allo scontro totale con la Dea, Marotta e Ausilio attendono sviluppi. E sperano che il muro eretto dalla famiglia Percassi crolli in seguito alle pressioni del Pallone d’Oro africano 2024.

Quale futuro per Vlahovic e Morata?

Non è un mistero che Vlahovic campeggi in cima alla lista dei desideri di Max Allegri e che la Juventus voglia disfarsene per due ragioni: la prima è legata all’ingaggio monstre del centravanti serbo, la seconda al fatto che rischia di perderlo a zero la prossima stagione. Tutte le strade sembrano portare nella Milano rossonera, visto che Dusan ha già rifiutato offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, ma non è così semplice.

Dopo il colpo Jashari, il Diavolo vuole provare a spendere il meno possibile per l’ex Fiorentina, ma comunque a guardarsi attorno in cerca di alternative. Anche in questo caso, Vieri si sbilancia: “Sì, Vlahovic andrà al Milan. E Morata al Como”. Lo spagnolo, in prestito al Galatasaray fino a gennaio, non è mai stato così vicino al club lombardo. Sono ore decisive: Fabregas attende il connazionale a braccia aperte.

Da bomber a bomber: i pronostici di Bobo

Ai microfoni della Rosea, Vieri si sbizzarrisce lasciandosi andare a previsioni sorprendenti. Di Lookman, infatti, dice che segnerà 18 gol. Considerando che Chivu ha a disposizione pure due stelle del calibro di Lautaro e Thuram, per l’Inter sarebbe autentica manna dal cielo. E può fare ancora meglio Vlahovic, che Allegri conosce benissimo per averlo allenato già a Torino. “Dusan farà 19 gol” sentenzia l’ex centravanti della Nazionale.

Morata-Como, è un mix esplosivo per Christian. “Lo spagnolo farà 14 gol e 13 assist”: così l’Europa sarebbe davvero alla portata dei lariani. Infine, il Cholito Simeone, che s’appresta a lasciare Napoli, dove ha vinto due scudetti, per approdare nella Torino granata: “Realizzerà 16 reti”. Baroni e Cairo incrociano le dita.