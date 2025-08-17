Calciomercato: Zalewski all'Atalanta, la Juve si libera dello stipendio di Arthur, De Gea può tornare a Manchester

L'Inter cede il terzino alla Dea ma non c'entra con l'affare Lookman, no al Chelsea per Bastoni, Konè verso la Premier, Hojlund e Milan più vicini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quarantasettesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Inter e Atalanta tornano a fare affari

Nonostante i veleni del caso-Lookman, che resta in stand-by, Inter e Atalanta hanno ripreso a fare affari: la Dea ha preso Zaleski per 17 milioni, di cui 10.5 di plusvalenza secca dopo il precedente riscatto dell’esterno dalla Roma. Un’operazione che fa felici tutti ma che comunque non ha niente a che vedere con la trattativa per il bomber nigeriano. Intanto da via della Liberazione è arrivato un no all’offerta del Chelsea da 50 milioni per Bastoni. Un no anche al Newcastle per Frattesi.

Hojlund fuori rosa al Manchester

Un segnale chiaro sulle intenzioni del Manchester United su Hojlund arriva dai convocati per la gara con l’Arsenal: il nome dell’ex Atalanta non c’è e per il Milan è una bella notizia ma si sa che il problema maggiore è convincere il giocatore. Hojlund vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo o comunque un prestito con un diritto di riscatto alla portata dei rossoneri. Per il Milan l’operazione complessiva è intorno ai 35 milioni più bonus, per il Manchester sui 45-50.

Le alternative del Milan in attacco

Non dovesse riuscire il colpo Hojlund è pronto il piano B per i rossoneri con in pole il norvegese Sorloth davanti a Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Staccate le opzioni Dusan Vlahovic, Goncalo Ramos del PSG e Nikola Krstovic per il quale il Lecce chiede 30 milioni. In uscita Adli e Bennacer che, dopo il no ad Arabia Saudita e Turchia, piace al Marsiglia, dove ha giocato nella passata stagione ma lo rivorrebbero solo in prestito, ipotesi poco gradita dal Diavolo.

Il Gremio avrebbe raggiunto un accordo con la Juventus per il ritorno di Arthur. L’ex regista del Barcellona rescinderà il ricco contratto con la “Vecchia Signora” per firmare a parametro zero con gli Sky Blues.

Konè alla finestra

Torna a traballare la posizione di Konè a Roma. Difficile che vada all’Inter vista la richiesta di 50 milioni ma gli agenti di Koné, scrive il Corriere dello Sport, stanno sondando anche piste che portano all’estero, esattamente in Premier League e in Bundesliga. Gasperini intanto aspetta sia Bailey che Jadon Sancho. La Roma sta tentando anche il colpo Tyrell Malacia dal Manchester United con i Red Devils che hanno aperto per il trasferimento considerato che l’olandese ha il contratto in scadenza.

De Gea lascia la Fiorentina?

Secondo quanto riportato dal The Sun il Manchester United è stato informato che il 34enne portiere spagnolo De Gea ha una clausola rescissoria nel suo contratto con la Fiorentina che gli consente di andarsene per una cifra relativamente contenuta. Il portiere ha fatto una buona impressione al suo ritorno a Manchester lo scorso fine settimana e ha lasciato intendere ai tifosi che le loro “strade potrebbero incrociarsi di nuovo”.