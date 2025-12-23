Roma, Zirkzee la punta per far felice Gasperini. Le strategie del Milan in difesa e la situazione Perin-Genoa

Si inizia ad accendere il calciomercato, con diversi club già attivi per colmare alcune lacune nelle rose: la mossa dei giallorossi, la lista di Tare e le ultime news

Il conto alla rovescia per il calciomercato è già iniziato e molte dirigenti sono già h24 con il telefono in mano. Tra società che hanno bisogno di rinforzarsi e altri di limare qualche dettaglio, a gennaio in Serie A potrebbero arrivare volti nuovi. O anche conosciuti: dei dolci ritorni che potrebbero far comodo a molte squadre. In primis alla Roma, che necessita di una punta e le dichiarazioni di Gasperini dopo Juve-Roma vanno proprio in questa direzione. E poi c’è il Milan che invece il nuovo attaccante lo ha già preso.

Milan, ecco Fullkrug e la strategia per la difesa

Dopo lo sbarco a Milano nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre, quella di oggi rappresenta la prima vera giornata da calciatore del Milan per Fullkrug (qui la sua scheda). L’attaccante tedesco ha svolto in mattinata le visite mediche di rito, prima di mettere la firma sul contratto. La punta è arrivata dal West Ham con la formula del prestito gratuito fino a giugno, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nella prima parte della stagione ha collezionato 9 presenze con il club londinese, divise tra Premier League e Carabao Cup, senza mai andare in gol. Allegri ha ora una soluzione in più, vista l’operazione alla caviglia a cui si è sottoposto Gimenez.

Anche in difesa i rossoneri potrebbero rinforzarsi, visti anche i numerosi forfait. E i nomi in lista sono vari. Come riporta Gianluca Di Marzio, un possibile addio di Skriniar al Fenerbahçe al momento appare difficile. Resta invece da monitorare la situazione di Eric Dier al Monaco. In questo avvio di stagione il difensore inglese è stato rallentato da due problemi fisici, prima alla coscia e poi al polpaccio. Nell’ultima gara di Ligue 1, persa 1-0 sul campo dell’Olympique Marsiglia, è rimasto in panchina per tutta la partita. Infine, c’è un profilo particolarmente gradito ad Allegri: Federico Gatti. Al momento il difensore non è considerato in uscita dalla Juventus, ma il rapporto di stima e feeling con l’allenatore rossonero è noto.

La Roma ci prova per Zirkzee

“Ferguson non mi sta convincendo, non tanto per la questione tecnica ma perché non si è calato nello spirito. Non solo lui ma anche qualche altro acquisto. Tra lui e Dybala, tutta la vita Dybala anche da punta” – ha detto Gasperini dopo la sconfitta con la Juve. Parole forti e nette, che sanno di bocciatura per l’irlandese. Ancora è un classe 2004 e ha tempo di crescere, ma la Roma tempo non ne ha. Deve ritornare in Champions League per alzare il livello. E i Friedkin per cercare di aumentare le possibilità di raggiungere questo traguardo dovrebbero fare uno sforzo a gennaio. Un mercato in cui è difficile trattare, ma ci sono delle occasioni. Una di queste è Zirkzee: l’olandese al Manchester United non è riuscito a confermare il suo talento, come capita a molti da quelle parti.

L’attaccante conosce la Serie A e con il Bologna ha illuminato molte partite. Questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio per inserirsi subito negli schemi del Gasp, qualora i giallorossi dovessero trovare la formula per riportarlo in Italia. I Red Devils lo valutano circa 40 milioni di euro, ma il pagamento potrebbe non avvenire subito. L’operazione, infatti, potrebbe essere strutturata come un prestito con obbligo di riscatto subordinato alla qualificazione della Roma alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Amorim però nelle prossime settimane sarà orfana di Mbeumo e Diallo, impegnati in Coppa d’Africa con Camerun e Costa d’Avorio, e quindi potrebbe in ogni caso ritardare l’uscita di Zrikzee. Come riportato da Sky, la Roma ha anche chiesto informazioni su Morten Frendrup, ma l’operazione appare complicata soprattutto a gennaio.

Il Genoa vuole Perin

Il Genoa, oltre alla trattativa per Pisilli, lavora anche a un possibile ritorno di peso tra i pali. Nelle prossime ore il club rossoblù proverà ad affondare il colpo per Perin. Resta però da capire se ci siano davvero i margini per riportarlo a Genova, vista la sua centralità all’interno dello spogliatoio della Juventus e la considerazione di cui gode anche presso Spalletti. Senza dimenticare un ulteriore nodo: in caso di partenza di Perin, chi ricoprirebbe il ruolo di secondo portiere nella Vecchia Signora?