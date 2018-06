Calciomercato: tutte le notizie e trattive LIVE - Virgilio Sport

19:16 Balotelli, annuncio in settimana: ecco dove giocherà l'anno prossimo

Niente Serie A, Mario Balotelli sta per accasarsi al Marsiglia. Secondo quanto riporta La Provence, la firma dell’attaccante italiano sul contratto potrebbe arrivare già questa settimana, così come l’annunio: la punta si sposterà solo di 200 km dalla sua attuale sede, Nizza, dove ha giocato per due stagioni con grandi risultati (43 gol in 66 partite tra campionato e coppe). Negli ultimi giorni, riporta il quotidiano transalpino, alcuni giocatori del club marsigliese hanno mandato ...

18:55 Bologna, Mbaye rinnova

Bologna e Ibrahima Mbaye insieme fino al 30 giugno 2023. Il club rossoblu ha comunicato in una nota pubblicata sul sito ufficiale di aver raggiunto l'accordo con il difensore per il prolungamento del contratto del difensore senegale, 23enne. Mbaye, al Bologna dalla stagione 2015-16, in questa stagione ha disputato 25 partite di campionato agli ordini di Roberto Donadoni.

18:20 Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza

Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. L'ex centrocampista francese, con un passato in Italia con le maglie di Milan, Juventus e Inter, lascia la panchina del New York City, club della Major League Soccer, per allenare in Ligue 1. Vieira che prenderà il posto di Lucien Favre e cercherà di convincere Mario Balotelli a restare, dovrebbe avere firmato un contratto triennale.

18:05 Roma pigliatutto: ufficiale il quarto botto

Roma pigliatutto: dopo il centrocampista della Dinamo Zagabria Ante Coric, il difensore del Porto Ivan Marcano, e il centrocampista dell'Atalanta Bryan Cristante, il club gallorosso ufficializza il suo quarto colpo. Il direttore sportivo Monchi ha perfezionato l'acquisto dell'attaccante esterno Justin Kluivert dall'Ajax. Diciannove anni, figlio dell'ex punta del Milan Patrick e considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo, l'olandese ...

17:45 Adam Masina verso il Watford

Adam Masina sta per vestire la maglia del Watford. Secondo quanto riporta Sky Sports, il club felsineo avrebbe raggiunto l'accordo per la cessione del terzino sinistro al Watford. La società inglese verserà nella casse degli emiliani circa 7,5 milioni di euro.

17:25 Jorginho, l'agente: "Occasione della vita al City"

Joao Santos, procuratore del centrocampista italo-brasiliano Jorginho, parla del futuro del regista del Napoli: "Lui sta bene al Napoli, ma c'è una trattativa col City. E' l’opportunità della vita". "Ma attenzione: non sarebbe triste se rimanesse a Napoli. Anzi. Il ragazzo a Napoli si trova bene ed è felice. Sarebbe scontento, eventualmente, perché perderebbe una grandissima occasione come il Manchester City".

16:25 Verdi-Napoli: visite e firma

Simone Verdi è a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, dopo le quali firmerà il contratto con il Napoli. L'ormai ex attaccante del Bologna diventerà a breve un nuovo giocatore azzurro, e nella prossima stagione si metterà a disposizione di Carlo Ancelotti. Nella serata di lunedì dovrebbe firmare il contratto negli uffici della Filmauro. Il Napoli verserà 25 milioni di euro compresi i bonus, mentre Verdi, che a gennaio preferì ...

13:20 Politano conferma: "C'è anche la Lazio"

L'agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha confermato che anche la Lazio è sulle tracce del suo assistito: "Piace a Roma, Lazio, Inter e Napoli. E' risaputo. A chi piace lo so già e non mi meraviglio che escano notizie in merito", sono le sue parole a Romanews.eu. "Il giocatore piace un po' a tutti, poi bisogna vedere chi lo compra. Vedremo. Appuntamenti ce ne sono tutti i giorni, ogni giorno parliamo con tutti i club. Non è escluso ...

13:14 Rakitic: "Contento se CR7 lascia il Real"

“Ho difficoltà a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il calcio è sempre in continuo movimento e accadono molte cose. È il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore”. Così Ivan Rakitic, dal ritiro mondiale della Croazia, sulla possibilità che Cristiano Ronaldo lasci il Real Madrid. Sulla sfida contro il compagno ...

13:05 Neymar preoccupa Asensio

Secondo quanto riporta il 'Daily Star', l'attaccante del Real Madrid Marco Asensio potrebbe lasciare i Blancos in caso di arrivo di Neymar. Il classe 1996 durante questa stagione ha dovuto lottare con Ronaldo, Bale ed Isco per una maglia da titolare e l'arrivo dell'asso brasiliano chiuderebbe ogni speranza di giocare allo spagnolo. Sulle tracce di Asensio ci sono diverse squadre di Premier League, una su tutte il Liverpool, ma la valutazione di quasi cento milioni di ...

12:55 Cagliari, nel mirino due del Napoli

Chiarito il discorso allenatore, il Cagliari ha iniziato a sondare il terreno per i rinforzi destinati a far parte della rosa della prossima stagione, individuando in Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli i primi profili. Il centrocampista difficilmente verrà ceduto a titolo definitivo ma la formula del prestito potrebbe sbloccare la trattativa mentre per Tonelli la via sembra essere più percorribile dato che Carlo Ancelotti non sembra puntare sull'ex Empoli. Il centrale classe ...

12:55 Gattuso va in Russia con Mirabelli

L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso va in Russia con il direttore sportivo dei rossoneri Massimiliano Mirabelli per osservare da vicino alcuni obiettivi di mercato. "È un grande evento il Mondiale, andiamo a vedere un paio di partite e dopo ritorniamo. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare: oggi si parte per vedere un po’ di giocatori e questo è un grandissimo evento", le parole di Ringhio a Sky. "Ho il dovere di preparare al meglio la stagione. La ...

12:35 Balotelli, in Francia sono sicuri

Nelle scorse settimane diversi rumors avevano accostato il profilo di Mario Balotelli all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia ma nelle ultime ore sembra che la trattativa sia già in stato avanzato. Come riporta 'La Provence', la firma dell'attaccante italiano sul contratto potrebbe arrivare già questa settimana. La scorsa estate la società francese aveva acquistato due attaccanti:Kostas Mitroglu e Aymen Abdennour ma i risultati ottenuti non sono stati ...

10:45 Napoli, sempre più Sirigu

Secondo diverse indiscrezioni, il Napoli avrebbe infittito i contatti con l'agente di Salvatore Sirigu, indicato da Ancelotti come il portiere titolare per la prossima stagione. Nei mesi scorsi si era parlato di Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Rui Patricio dello Sporting ma le trattative sembrano essersi arenate e la candidatura del portiere sardo è sempre più valida. Classe 1987, Sirigu è arrivato al Torino la scorsa estate dopo che il PSG l'aveva ceduto in ...

10:25 Napoli, individuato l'erede di Jorginho

Dopo le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, nel futuro di Jorginho c'è il Manchester City ma, per non farsi trovare impreparato, il Napoli avrebbe già individuato il suo sostituto in Abdulkadir Omur. Il classe '99 in forza al Trabzonspor ha disputato trentadue partite questa stagione, mettendo a segno tre reti e sei assist. La sua valutazione si aggira intorno ai dieci milioni di euro ma data la giovane età e il contratto in scadenza nel 2022, il club ...

10:25 Ljajic: "Io via? Non c'è nessun motivo"

Adem Ljajic in un'intervista alla Gazzetta dello Sport vede ancora granata nel suo futuro. "Non c’è alcun motivo per pensare che io vada via. Ho un contratto di altri due anni qui, sto bene: se poi dovessero arrivare offerte concrete se ne parlerà con la società in maniera tranquilla". Il serbo ha poi parlato della stagione appena trascorsa: "Con molta onestà ammetto che c’è stato un periodo in cui non giravo sia fisicamente, sia ...

10:10 Il Tottenham preoccupa l'Inter

Secondo quanto riporta il quotidiano 'Sport', il Tottenham starebbe provando a inserirsi nella trattativa Rafinha-Inter per aggiudicarsi il brasiliano. Gli Spurs oltre al momento di stallo dei nerazzurri dovuto al Fair Play Finanziario, avrebbero un altro asso nella manica: il Barcellona sarebbe irritato con l'Inter perchè aveva garantito il riscatto del centrocampista a trentacinque milioni di euro più bonus in caso di Champions League ma, dopo il mancato ...

10:00 La Serie A perde i pezzi migliori: tre stelle ai saluti

La Serie A sta rischiando, seriamente, di perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Sono diverse le stelle del calcio italiano in odore di addio. Le offerte economiche provenienti da ricchi club esteri non mancano soprattutto per tre fuoriclasse, ossia Alisson, Milinkovic-Savic e Higuain. Il portiere della Roma, considerato uno dei migliori del mondo nel suo ruolo, ha dichiarato che, prima del Mondiale, deciderà il suo futuro. Nonostante un contratto con i giallorossi sino al 2021, il ...

09:30 Milan, Conti decide il futuro di Abate

Il futuro di Abate è legato, a doppio filo, a quello di Conti. Se l'ex giocatore dell'Atalanta, reduce da due brutti infortuni, dimostrerà di essere ormai pronto a fare il titolare nel Milan, il 31enne esterno rossonero farà le valigie. Tante le opzioni per Abate. Il Wolverhampton ha già fatto sapere di essere pronto a trovare un accordo con i rossoneri (il difensore ha il contratto in scadenza nel 2019). Attenzione anche alle sirene dell'MLS.

08:55 Inter beffata, la Juve ha la carta giusta per Cancelo

In attesa di novità sul fronte Higuain-Icardi (con Wanda Nara possibile arbitro), la Juventus è al lavoro per rinforzarsi sulle fasce. Due i nomi in gioco, ossia Darmian e, soprattutto Cancelo. Per l'italiano c'è una trattativa in corso con il Manchester United. I bianconeri vorrebbero trovare un accordo sulla base di 15 milioni di euro. I Red Devils avrebbero chiesto molti più soldi. Possibile che ci si incontri a metà strada, vista anche la ...

08:10 Napoli, Cannavaro molla Hamsik

Hamsik, in uscita dal Napoli, non andrà al Guangzhou Evergrande, almeno fino a quando ci sarà Cannavaro sulla panchina del club cinese. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il Campione del Mondo 2006 ha "mollato" lo slovacco. "Non voglio essere io, napoletano, a portare in Cina il capitano", le parole del tecnico Cannavaro, decisamente convinto a non intavolare nessuna trattativa con De Laurentiis per Hamsik. Il 30enne slovacco dovrà cercarsi ...

08:00 Inter, sirene cinesi per Eder

In attesa di novità sul fronte Nainggolan, l'Inter è concentrata sulla questione cessione. Per allentare la morsa del Fair Play Finanziario, i nerazzurri sono obbligati a cedere diversi giocatori e trovare delle plusvalenze importanti. Tra i giocatori in partenza, ci sarebbe Eder. Il 31enne attaccante pareva destinato a tornare alla Sampdoria (ci ha giocato dal 2012 al 2016) ma, nelle ultime ore, si parla, con insistenza, di offerte importanti dalla Cina.

07:25 Bayern Monaco, obiettivo Bale

Ancora mistero circa il futuro di Bale. Nonostante l'addio di Zidane (non gli dava molto spazio), il gallese non sembra intenzionato a restare a Madrid, anche dopo il capolavoro in finale di Champions League. Il suo sogno sarebbe quello di tornare a giocare in Premier League. Tuttavia, secondo il The Mirror, il Bayern Monaco sarebbe sulle sue tracce. Il neo tecnico dei bavaresi Kovac lo stimerebbe tantissimo e avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico per portarlo al Bayern. ...

07:20 Roma, Berardi si allontana

Mentre Monchi è al lavoro sul fronte Kluivert, si allontana la possibilità di vedere Berardi con la casacca giallorossa. L'ad del Sassuolo Carnevali è stato categorico: "Al momento, con la Roma non abbiamo avuto contatti per nessun giocatore", le sue parole a Centrosuonosport. Di Francesco stima, da sempre, Berardi. E' un suo pupillo dai tempi del Sassuolo. Monchi, tuttavia, pare concentrato su altri obiettivi. Non è da escludere che prima di ...

