13:00 Milan, pazzo scambio: via Donnarumma per una stella del Chelsea

Il Milan aspetta con ansia la sentenza Uefa ma non rinuncia a lavorare sul mercato in entrata. Uno dei nomi più importanti, in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, è l'attaccante spagnolo Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea. Dopo le difficoltà in zona gol dell'anno scorso tra Cutrone, André Silva e Kalinic, Gattuso è alla ricerca di una punta prolifica: Morata sarebbe la soluzione ideale ma il prezzo del suo cartellino (70 milioni di euro) ...

12:40 Leno-Napoli, si entra nella settimana decisiva

A Radio Crc è intervenuto Fabio Parisi, operatore di mercato e intermediario nell'operazione Leno. "E' una trattativa molto lunga per una serie di difficoltà, ma è ancora in piedi ed entro la prossima settimana si sbloccherà in un senso o nell’altro. Le parti potrebbero incontrarsi e definire le cose, se poi le cose non dovessero andare come ci aspettiamo, ognuno camminerà per la propria strada" ha detto. "Liverpool – ha ...

11:25 La Juventus mette al sicuro Pjanic

Miralem Pjanic non si tocca. La Juventus sta lavorando per il rinnovo del contratto del centrocampista bosniaco, che resta un punto fermo per Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno quasi trovato l'intesa con l'entourage del giocatore sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2023, da 6 milioni l'anno contro i 4,5 attuali. L'indiscrezione è riportata da calciomercato.com. Pjanic, che per ora ha un contratto fino al 2021, è stato accostato a Psg, Manchester ...

11:05 Radja Nainggolan ha detto sì all'Inter

Radja Nainggolan si avvicina ogni giorno di più all'Inter. Il centrocampista belga ha detto sì all'offerta dei nerazzurri, e non vede l'ora di riabbracciare Luciano Spalletti, che lo gestì al meglio due anni fa alla Roma. Incassato il sì del Ninja, il club nerazzurro deve ora trattare direttamente con il club giallorosso: una missione non semplice per Piero Ausilio. Il ds capitolino Monchi non si smuove dai 40 milioni di euro: il Biscione vorrebbe ...

10:40 Samp-Arsenal, c'è l'accordo per Torreira

Trovato l'accordo tra Sampdoria ed Arsenal per Lucas Torreira sulla base di 30 milioni. Non c'è ancora l'intesa tra gli inglesi e l'entourage del centrocampista sudamericano, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve. Intanto i doriani sono pronti ad accogliere Alex Ferrari, difensore classe '94 di proprietà del Bologna. Arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto e sosterrà le visite mediche nei prossimi ...

10:25 Tevez: "Martinez, gran colpo dell'Inter"

Carlos Tevez in una intervista al Corriere della Sera approva l'acquisto di Lautaro Martinez da parte dell'Inter: "Che giocatore! Impressionante, ha fame, cattiveria e tecnica: ricorda me qualche anno fa. Il migliore tra i giovani argentini, può anche migliorare: l'Inter ha fatto un affare, vi farà impazzire". L'Apache si sofferma poi sulla Juventus e su Buffon: "Mai creduto molto allo scudetto del Napoli, i bianconeri hanno una mentalità ...

09:30 Thiago Silva: "Potrei tornare al Milan"

Il difensore del Milan Thiago Silva in una intervista alla Gazzetta dello Sport apre a un ritorno in rossonero: "Come potrei dire di no al Milan? Era e resterà per sempre nel mio cuore. Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe bellissimo. Mai dire mai, tutto è possibile. Sono un grande tifoso e seguo ogni sua vicenda, il calcio ha bisogno del vero Milan. Per lo scudetto gli mancano un paio di grandi giocatori. Gattuso è perfetto per questo momento storico, sta ...

09:15 Sirigu, il Torino gela il Napoli: rinnova

Niente Napoli per Salvatore Sirigu. Il Torino nonostante il pressing dei campani chiude le porte al club azzurro e si prepara a blindare il suo portiere. Secondo quanto riporta Tuttosport, sono state intavolate le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2019. Cairo e Petrachi ragionano su due opzioni: prolungamento fino al 2020, con sensibile aumento dell’ingaggio fino a 2 milioni di euro netti; oppure prolungamento fino al 2021, ma con un ingaggio inferiore. "Non ho ...

Virgilio Sport - 12-06-2018 | 13:00