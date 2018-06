11:35 Juventus, vicino l'accordo per Golovin

Come ha confermato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, la Juventus sta trattando in queste ore con il CSKA Mosca per l'acquisto di Aleksandr Golovin. La dirigenza bianconera vuole chiudere l'affare prima che il Mondiale possa ulteriormente innalzare il valore del calciatore russo, che può giocare sia da mezzala, sia da trequartista. L'accordo tra i due club potrebbe essere raggiunto sulla base di 20 milioni di euro più bonus, anche se la ...

11:05 La Lazio molla Laxalt ma ha già l'alternativa

La Lazio non acquisterà Diego Laxalt. Il club biancoceleste ha infatti deciso di abbandonare la trattativa con il Genoa, viste le elevate richieste della dirigenza rossoblu, che pretende almeno 15 milioni di euro per il cartellino dell'esterno uruguaiano. Il direttore sportivo Igli Tare ha però già pronta l'alternativa: si tratta del danese Riza Durmisi del Betis Siviglia. La dirigenza laziale avrebbe già avviato i primi contatti con il club spagnolo, ...

10:55 Spal, per l'attacco occhi su un jolly ivoriano

E’ spuntata una nuova pista per l’attacco della Spal. Dopo Monachello, Ounas e Tawamba, gli estensi avrebbero messo nel mirino il talentuoso Christian Kouamé, punta ivoriana del Cittadella capace di ricoprire più ruoli nel fronte avanzato: a riportarlo è ‘La Nuova Ferrara’. Classe 1997, Kouamè piace molto per la sua velocità unita ad una buona freddezza sotto la porta che gli ha permesso di mettere a segno 13 gol nell’ultima ...

10:45 La Lazio prepara la strategia per Acerbi

La Lazio vuole chiudere il prima possibile l'acquisto di Francesco Acerbi. Il giocatore neroverde ha già accettato la destinazione e il contratto da 1,6 milioni di euro a stagione per 4 anni offertogli dal ds Igli Tare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste dovrebbe incontrarsi a breve con il Sassuolo per cercare di raggiungere un accordo definitivo. La dirigenza laziale ha pronte due proposte: 5 milioni di euro più il cartellino di Danilo Cataldi, ...

10:30 Fiorentina, nome nuovo per l'attacco

La Fiorentina è alla ricerca di un vice Simeone per la prossima stagione, visto che Diego Falcinelli non sarà confermato nella rosa di Stefano Pioli. Secondo quanto riporta la testata belga Nieuwsblad, il club viola avrebbe messo nel mirino Edmilson Junior Paulo da Silva, attaccante classe 1994 dello Standard Liegi. Il giocatore brasiliano ha realizzato 11 reti in stagione e ha attirato l'interesse anche di Porto e PSV Eindhoven. Il valore del cartellino del calciatore si ...

10:15 Torino, Peres atteso per le visite mediche

Bruno Peres è pronto a tornare al Torino dopo le due stagioni deludenti vissute con la maglia della Roma. Secondo quanto riporta La Stampa, l'esterno brasiliano è atteso oggi nel capoluogo piemontese per svolgere le visite mediche. Il club granata avrebbe trovato l'accordo con la società capitolina sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, che diventerà obbligatorio qualora il brasiliano dovesse ...

08:55 Lo Zenit piomba su Badelj

Ormai in uscita dalla Fiorentina, Badelj sarebbe, secondo Sky Sport, vicino allo Zenit. Il club russo sarebbe pronto a tutto per strappare il centrocampista, classe 1989, alla folta concorrenza. La proposta sarebbe importante, soprattutto a livello economico. Badelj è stato accostato a tanti club in Italia. Negli ultimi giorni, si era parlato di una trattativa con il Napoli, da tempo alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche. Anche Inter e Milan erano sulle sue tracce.

07:40 Napoli, riflettori puntati su Rafinha

Rafinha è sempre più lontano dall'Inter ma potrebbe, comunque, giocare in Italia il prossimo anno. Il fantasista del Barcellona, secondo il MundoDeportivo, potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Napoli. Viste la difficoltà nella trattativa con Torreira (sempre più insistenti le pressioni della Premier League), il club azzurro potrebbe provare a strappare Rafinha alla concorrenza, così da avere un giocatore di estrema qualità da offrire al ...

07:30 Panchina della Spagna, c'è anche Benitez

Dopo il Mondiale, la Spagna sarà senza allenatore. Lopetegui ha deciso di accettare l'offerta del Real Madrid. La federazione spagnola è già al lavoro per trovare l'uomo giusto a cui affidare la panchina delle Furie Rosse. Secondo quanto riportato da Marca, Michel, ex Real Madrid, pare il favorito ma attenzione a Benitez che ha sempre avuto un debole per la panchina della nazionale spagnola. L'ex allenatore di Inter e Napoli è, attualmente, alla guida ...

Virgilio Sport - 13-06-2018 | 11:35