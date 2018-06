10:35 Alisson-Real Madrid: c'è l'accordo

Il Real Madrid accelera per Alisson e vorrebbe chiudere l'operazione il prima possibile. La dirigenza dei Blancos ha già trovato l'accordo con l'entourage del calciatore per un contratto di 6 anni da 5 milioni di euro a stagione. Adesso il club spagnolo dovrà cercare di convincere la Roma a cedere il proprio portiere, ma la prima offerta da 55 milioni più 5 di bonus è stata immediatamente rifiutata. La società capitolina non intende infatti ...

10:20 Super offerta per Strakosha dalla Bundesliga

Thomas Strakosha non interessa soltanto al Liverpool, alla ricerca di un nuovo portiere dopo il disastro di Karius in finale di Champions League, ma anche al Bayer Leverkusen. Il club tedesco perderà Bernd Leno, conteso tra Arsenal e Napoli, e avrebbe individuato nell'estremo difensore albanese il sostituto ideale. La dirigenza delle aspirine sarebbe pronta a offrire 30 milioni di euro per il cartellino del classe 1995 e la società biancoceleste potrebbe seriamente valutare la ...

09:50 Martial vuole lasciare lo United

Non solo Pogba. Anche Martial potrebbe lasciare il Manchester United in questa sessione di mercato. La conferma arriva da Lamboley, agente del giovane bomber francese (classe 1995): "Dopo aver preso in esame tutte le possibilità e tutte le opzioni, Anthony ha deciso di voler lasciare il Manchester United", le sue parole a RMC Sport. L'agente è andato anche oltre: "Io penso che quando un club importante come il Manchester United non riesce a trovare ...

09:25 Samp, un altro addio: via Alvarez

Ai dettagli per il passaggio di Torreira all'Arsenal, la Sampdoria sta per perfezionare anche l'addio di Alvarez. Dopo essere stato messo sul mercato già lo scorso gennaio, il trequartista argentino è ora ad un passo da volare in Messico. Accordo con l'Atlas, secondo Sky Sport, sulla base di circa 500 mila euro. Classe 1988, Alvarez aveva un contratto garantito con la Sampdoria fino al giugno del 2019. Con i doriani, ha giocato 51 gare, con quattro reti.

08:50 Fiorentina, niente rinnovo per Chiesa

La Fiorentina, attraverso le parole di Antognoni, ha fatto sapere a tutti gli interessati che Chiesa non è in vendita, a nessuna cifra. La volontà dei viola è chiara, ossia quella di trattenere il proprio, giovane, gioiello (blindato da un contratto fino al 2022). Il padre Enrico avrebbe chiesto alla dirigenza viola un rinnovo dell'accordo con un adeguamento dell'ingaggio (a circa 2,5 milioni di euro all'anno, come riportato dalla Gazzetta dello Sport). La ...

08:30 Cancelo contro l'Inter, poi lo sfogo social

Cancelo è uno degli uomini mercato di questa sessione estiva. Il portoghese, di proprietà del Valencia, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport. Ovviamente si è soffermato sull'Inter, la squadra con cui è diventato grande ma che non è riuscito a riscattarlo: "Deluso? Non so se è la parola giusta, però mi aspettavo di più. Pensavo che qualcuno dell’Inter mi dicesse qualcosa del genere: 'Non abbiamo i ...

07:15 Il Sassuolo vuole il ritorno di Zaza

Tornato protagonista anche in Nazionale, Zaza sperava di restare al Valencia ma il club spagnolo, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe sul mercato. Il Valencia starebbe pensando a inserirlo nel possibile affare Cancelo con la Juventus, ex squadra di Zaza. Accostato anche alla Sampdoria, in realtà, secondo Sky Sport, il ritrovato attaccante della Nazionale sarebbe stato chiesto dal Sassuolo, la squadra in cui è diventato grande. Tutto dipenderà dalla ...

Virgilio Sport - 14-06-2018 | 10:35