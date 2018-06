10:40 Marcelo Bielsa non smette di stupire

Marcelo Bielsa non smette di stupire. Il tecnico francese, dopo l’esonero al Lille, ha deciso di ripartire dalla serie B firmando con il Leeds un ricco biennale con opzione anche per il terzo anno. “Lavorare in Inghilterra è sempre stata la mia aspirazione – le prime parole di Bielsa appena approdato a Leeds -. Ho avuto diverse opportunità per farlo durante la mia carriera ma ho sempre pensato che fosse importante aspettare che arrivasse il progetto giusto. Quindi quando un club con la storia del Leeds United mi ha presentato la sua offerta, è stata davvero impossibile rifiutare".

10:15 Svolta Sarri: va al Chelsea insieme a Zola

C’è la svolta nel futuro di Maurizio Sarri: come si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico sarebbe ad un passo dall’approdo al Chelsea. I Blues starebbero da giorni trattando con De Laurentiis per trovare la formula giusta utile a liberare il tecnico: con molta probabilità gli inglesi verseranno un indennizzo al club partenopeo pagando in maniera maggiorata il cartellino di uno dei tanti fedelissimi che l’allenatore toscano vorrebbe portarsi con sé. L’indiziato numero uno sarebbe il centrale Raul Albiol che è disposto a seguire Sarri nella nuova avventura in Inghilterra. Intanto anche Zola dovrebbe entrare nello staff dell’ex tecnico di Sangiovannese e Pescara: per lui è pronto il ruolo di vice-allenatore.

10:05 Fiorentina, suggestione uruguaiana per il centrocampo

Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto scrive ‘La Nazione’, i viola avrebbero messo gli occhi su Nahitan Nández, 22enne centrocampista uruguaiano in forza al Boca Juniors. Nandez, che possiede anche il passaporto italiano, è attualmente impegnato ai Mondiali con la sua nazionale: una eventuale trattativa con il Boca potrebbe quindi entrare nel vivo solo al termine della manifestazione che si sta svolgendo in Russia e che vedrà la fine per la metà di luglio.

09:50 Torino, mossa a sorpresa per l'attacco

Il Torino sta preparando una mossa a sorpresa per l’attacco. Secondo quanto scrive ‘Tuttosport’, il club granata avrebbe messo gli occhi su Antonino La Gumina, bomber 22enne in forza al Palermo. La punta, che è stata protagonista con la maglia rosanero nella recente finale di andata dei play-off mettendo a segno una rete di pregevole fattura, potrebbe arrivare a Torino per fare la riserva a Belotti. Intanto ci sono novità sul fronte Bruno Peres: Cairo ha lanciato un ultimatum al brasiliano che deve al più presto sciogliere i suoi dubbi.

09:40 Benevento, il primo rinforzo arriva dalla Juve

Il primo rinforzo in casa Benevento arriva direttamente dalla Juventus. Secondo quanto scrive ‘Il Sannio’, Il club campano avrebbe praticamente chiuso per il cartellino di Andres Tello, centrocampista colombiano di 21 anni. Tello, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bari scendendo in campo ben 36 volte, è capace di ricoprire più ruoli nella metà campo ed arriverebbe al Benevento a titolo definitivo.

09:25 Chievo: Bastien saluta, arriva un difensore

Continuano i movimenti in entrata ed uscita all’A.C. ChievoVerona. La società della Diga comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Standard Liegi le prestazioni sportive del centrocampista Samuel Bastien. Due stagioni in gialloblù, 33 presenze e due gol realizzati. Il primo al Genoa nella stagione 2016/2017 di testa allo stadio Luigi Ferraris. Il secondo all’inizio di questa stagione al Bentegodi, con un perfetto tiro da fuori area, contro l’Atalanta. Ma non è l’unica mossa del club gialloblù: l'A.C. ChievoVerona comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dall’FK Rad Belgrado delle prestazioni sportive del difensore Strahinja Tanasijevic, nato a Mladenovac, in Serbia, il 12 giugno 1997. Il nuovo contratto che legherà il giovane difensore serbo, che la scorsa stagione ha militato nella formazione Primavera e con alcune convocazioni in Prima squadra, al ChievoVerona scadrà il 30/06/2021.

Cosa è successo ieri giovedì 14 giugno 2018

