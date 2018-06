Dopo l’operazione Bonucci della scorsa estate, il Milan ha messo in cantiere di soffiare un altro big alla Juventus. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport il club rossonero, che ha la necessità di acquistare un bomber di sicuro affidamento, avrebbe messo gli occhi su Gonzalo Higuain. L’argentino non è incedibile per il club piemontese ma Marotta chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire: una cifra non da poco per Fassone e Mirabelli che devono ...

Aurelio De Laurentiis ha svelato proprio tutto sul Napoli che verrà. Da Ancelotti a Sarri, passando per Chiesa e Jorginho: il numero uno degli azzurri si è confessato in una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha praticamente anche annunciato l’arrivo di Fabian Ruiz, regista di 22 anni in forza al Betis Siviglia. "Stiamo aspettando soltanto il suo ok, che potrebbe arrivare a momenti – la prima grande rivelazione di De Laurentiis stuzzicato ...

12:40 Monaco, offerta super per Mandragora

Il Monaco fa sul serio per Rolando Mandragora. Il club del Principato ha intenzione di presentare una super-offerta per convincere la Juventus a lasciar partire il centrocampista che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Crotone. Il Monaco metterà sul piatto ben 20 milioni di euro: Marotta è davanti ad un bivio e dovrà decidere se accetterà la cospicua proposta dei francesi o puntare sulla 20enne mezz’ala per il futuro della Juventus.

Radja Nainggolan lo ha confermato di nuovo: la Roma vuole disfarsi di lui. Il belga si sarebbe ormai rassegnato a dire addio alla maglia giallorossa come ha rivelato lui stesso a dei tifosi presenti a Fiumicino. "Mi vogliono vendere…" le poche ma incisive frasi riportate dalla Gazzetta dello Sport: la Roma ha deciso di cederlo e l’Inter appare al momento l’unica vera interlocutrice disponibile ad investire sull’ex Cagliari. Nella giornata di giovedì ...

11:45 L’ex numero uno del Psg boccia Buffon

E’ stato l’ultimo portiere a portare nella bacheca del Paris Saint-German un trofeo internazionale, nonché l’unico, la Coppa delle Coppe nel 1996, Bernard Lama. Le sue dichiarazioni oggi risuonano forti in casa Psg, in merito alla questione portieri che ancora tiene banco tra le fila dei parigini e che l’ex portiere commenta così : “Buffon è uno dei migliori portieri di tutti i tempi e tutti conoscono il suo spirito da combattente. Ma ha 40 anni, non è più giovane ed il calcio è cambiato, serve più forza fisica. Non sono certo possa essere la scelta migliore fatta dal Psg. Non può essere il portiere del futuro della squadra”. Queste le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.com

11:30 Pisa, cercasi allenatore: fissata la scadenza

Il Pisa vuole stringere i tempi per la scelta dell’allenatore della stagione che verrà. Come scrive ‘La Nazione’, il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi avrebbe fissato anche una deadline: entro tre giorni, al massimo quattro, il rebus riguardante la panchina dovrà essere risolto. Ogni pista resta valida, anche quella che porta a Petrone che potrebbe essere confermato nonostante l’uscita dai play-off per opera della Viterbese.

11:30 La Fiorentina ha scelto il nuovo regista

La Fiorentina è al lavoro senza sosta per rinforzare la squadra. Pantaleo Corvino sta sondando varie piste alla ricerca di giovani che possano poi esplodere nella Viola agli ordini di Stefano Pioli. Secondo le ultime indiscrezioni, il ds della Fiorentina sarebbe in continuo contatto con lo Slavia Praga. L’oggetto dei contatti tra Corvino e la società ceca è Tomas Soucek, centrocampista di 23 anni che sarebbe il sostituto ideale del partente Milan Badelj.

11:15 Conte, niente Real Madrid per colpa di Sergio Ramos

Antonio Conte non è approdato sulla panchina del Real Madrid per colpa di Sergio Ramos. E’ questa la clamorosa indiscrezione rilanciata da ’El Pais’: il difensore dei Blancos avrebbe chiesto dei pareri sul tecnico italiano ai suoi amici spagnoli in forza al Chelsea (tra questi Fabregas, Morata, Pedro, Azpilicueta) ricevendo solo pareri negativi. Da qui poi la decisione di Florentino Perez di virare sull’ex ct della Spagna Lopetegui.

11:10 Il Barcellona piomba su Pjanic

Molto spesso il mercato è fatto di intrecci, legami tra giocatori che mai pensavano di incontrarsi e che pure vedono i loro destini direttamente collegati. E’ quello che sta capitando tra Pjanic, Griezmann e Milinkovic-Savic, o meglio, quello che potrebbe capitare. Pare infatti che il Barcellona non abbia preso di buon grado la decisione dell’attaccante francese di restare all’Atletico Madrid e così sarebbe pronto a consolarsi con il centrocampista bosniaco della Juventus, reinvestendo proprio i soldi destinati all’acquisizione di Griezmann. Pjanic al Barça rappresenterebbe il sostituto di Iniesta e la destinazione sarebbe anche gradita al giocatore. Dal canto suo la Juve ha già fatto muro intorno al proprio regista, non avendo alcuna intenzione di venderlo. Ma nel caso l’offerta fosse irrinunciabile e fosse il giocatore stesso a chiedere la cessione, la società bianconera valuterebbe l’eventuale offerta dei blaugrana. Anche perché con i soldi della cessione di Pjanic la Juve potrebbe finanziare l’operazione Milinkovic-Savic e sferrare l’affondo decisivo alla Lazio.

11:05 Milan attento: il Psg vuole Bonucci

Il Psg corteggia Leonardo Bonucci. Secondo quanto scrive Tuttosport, il club parigino avrebbe fatto un primo sondaggio su consiglio di Buffon che con molta probabilità nella prossima stagione giocherà proprio nella capitale francese. Netta la risposta del Milan che considera il difensore incedibile e un pilastro sul quale fondare la squadra del futuro. Pochi giorni fa anche Bonucci era stato piuttosto chiaro sul suo futuro: “Non c'è nessun tipo di problema sulla mia permanenza al Milan, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante. Il Milan sicuramente punta a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi”.

10:15 Juve, prima offerta per Golovin

Non è stata certo la gara di giovedì tra Russia ed Arabia Saudita a far innamorare la Juventus di Aleksandr Golovin. L’interesse del club bianconero per il giovane classe 1996 nasce molto prima. In Italia la notizia di una trattativa tra Juve e Cska Mosca per il centrocampista circola da un paio di settimana ed ora, dopo l’ottima prestazione di Golovin nella gara inaugurale del Mondiale, condita da due assist ed un gol, ha assunto una cassa di risonanza sempre maggiore. Per questo Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno capito che intorno al gioiellino russo potrebbe scatenarsi un’asta, termine che non piace in casa bianconera e che potrebbe far saltare il banco. I club che si sono fatti avanti in casa Cska per la mezz’ala sono Barcellona, Monaco e Arsenal. La Juve però è avanti, ha già il gradimento del giocatore che vede Torino come la piazza ideale dove poter esplodere, ed ha già impostato un accordo per il contratto con il club bianconero intorno ai due milioni di euro. Tra i bianconeri ed il Cska Mosca per ora la distanza tra domanda ed offerta è di 10 milioni, infatti il club campione d’Italia avrebbe avanzato una prima offerta di 15 milioni al club russo che, dal canto suo, ne chiede 25. Distanza non incolmabile, ma che i dirigenti bianconeri sono a chiamati a limare in poco tempo per battere la concorrenza proveniente da tutta Europa per il giocatore, ed assicurarsi un sicuro ottimo prospetto a metà campo.

10:05 Napoli, idea Cech

Il Napoli di Carlo Ancelotti inizia a prendere forma. Le idee portate dal tecnico di Reggiolo sono molte e De Laurentiis sta cercando di accontentarlo il più possibile per fornirgli una squadra in grado di vincere la prossima stagione. La prima pedina dalla quale ripartirà il Napoli è Simone Verdi, già ufficializzato, ed ore tutte le forze del club azzurro si stanno concentrando sulla ricerca del portiere. Dopo l’addio di Pepe Reina in direzione Milan, la pista più calda sembrava portare al portiere del Bayer Leverkusen Leno. Il tedesco, escluso dai Mondiali, era ad un passo dai partenopei, prima di accordarsi con l’Arsenal e volare da Unai Emery. Proprio da Londra potrebbe arrivare il nuovo estremo difensore napoletano. Infatti sembra che il club voglia un profilo internazionale alla Reina in porta e starebbe puntando su Petr Cech, 36 anni, grande esperienza internazionale, ora in forza all’Arsenal ma che sarebbe chiuso l’anno prossimo da Leno ai Gunners. La formula con la quale il Napoli vorrebbe prendere il giocatore ceco sarebbe il prestito per un anno. Gli altri profili in lizza per la porta napoletana sono Areola e Sirigu.

09:25 Inter, occhi su Sansone

Sono giorni di grandi manovre in casa Inter. Nonostante l’ombra del FFP sia sempre presente sulla squadra nerazzurra, Piero Ausilio non ha intenzione di fermarsi e dopo i colpi Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrji, il nome nuovo sulla lista del ds sembra essere quello di Nicola Sansone. Il giocatore italiano classe 1991, che tanto aveva ben figurato in Italia al Sassuolo, ora è al Villarreal. Nella chiacchierata tra club, Ausilio ha proposto il cartellino di Eder come parziale contropartita tecnica per abbassare la parte cash, ma al club dei “sottomarini gialli” , non stuzzica l’idea di puntare su un calciatore ultra trentenne, che tra l’altro negli ultimi anni non ha avuto continuità di gioco. Sansone per l’Inter rappresenterebbe un profilo interessante anche in ottica Uefa, infatti potrebbe essere inserito tra i quattro giocatori cresciuti in Italia, parametro obbligatorio richiesto.

Cosa è successo ieri venerdì 15 giugno 2018

