10:35 Venezia, preso St Clair

Il Venezia ha tesserato l'attaccante classe '98 Harvey St Clair. "Il calciatore – si legge nella nota diffusa dal club lagunare – ha sottoscritto con il club un contratto triennale con opzione di rinnovo a favore della societa'. St Clair proviene dal vivaio del Chelsea FC. Pochi giorni fa ha fatto il suo esordito con la Nazionale U21 Scozzese, classificatasi quarta al Torneo di Tolone".

09:45 Cristiano Ronaldo, duello Mourinho-Psg

Il nome di Cristiano Ronaldo è sulla bocca di tutti dopo la strepitosa tripletta nell'esordio mondiale di Sochi contro la Spagna, e ci si interroga sul futuro della stella portoghese che si è vista rifiutare la richiesta di aumento dell'ingaggio (attualmente a 21 milioni di euro) da parte del Real Madrid. CR7 vuole raddoppiare il suo compenso, equiparandolo a quello di Messi e Neymar, e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova destinazione. Secondo quanto riporta Premium Sport, due club sarebbero intenzionati ad ingaggiarlo: il Manchester United di José Mourinho, che si sarebbe mosso in prima persona per covincerlo a tornare in Inghilterra, e il Paris Saint Germain dello sceicco Al-Khelaifi, che vuole comporre una squadra da urlo acquisendo questa estate anche Gigi Buffon. Il Psg sarebbe pronto ad offrire addirittura 45 milioni di euro al cinque volte Pallone d'Oro.

09:30 Edmilson rifiuta il rinnovo e attende la Fiorentina

Prende sempre più corpo per la Fiorentina Edmilson Junior, esterno classe 1994 dello Standard Liegi. Il belga di origini brasiliane, in scadenza di contratto tra un anno con il club di Liegi, ha rifiutato le proposte di rinnovo, in attesa di un'offerta dall'estero, e in particolar modo dalla serie A. La società viola è pronta a fare la sua mossa ma deve guardarsi dalla concorrenza di Porto e Psv. Ala sinistra ricca di estro e abile nel dribbling, ha firmato 9 reti in 48 partite tra campionato e coppe nello Standard. Il presidente del club belga, Bruno Venanzi, ha fissato il prezzo: "Nessuno è incedibile, ma vorremmo che Edmilson restasse con noi. Siamo pronti a dire che, se non prolungherà il contratto, potrà andar via gratis a giugno 2019. Abbiamo la forza per rifiutare le offerte, non lo venderemo per 4 o 5 milioni. Ma se arriverà un’offerta più importante, discuteremo. Restiamo con la porta aperta".

Le ultime novità su Sergej Milinkovic-Savic avvicinano ulteriormente la stella della Lazio alla Juventus. Gli uomini di mercato bianconeri nei giorni scorsi hanno intavolato la trattativa per il centrocampista serbo, ma la Lazio non intende fare sconti e guarda soprattutto all'estero. Un assist prezioso per il club campione d'Italia arriva però dal padre del giocatore, Nikola, che in un'intervista a Tuttosport si fa sponsor di un trasferimento di suo figlio alla ...

Cosa è successo ieri sabato 16 giugno 2018

Virgilio Sport - 17-06-2018 | 10:35