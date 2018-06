13:00 Luca Tremolada: B nel destino

Cresciuto nell'Inter, ma di proprietà della Virtus Entella e nell'ultima stagione in forza alla Ternana, Luca Tremolada non scenderà in serie C né con i liguri, né con gli umbri, retrocessi entrambi al termine dell'ultimo torneo di B. Sulle tracce del centrocampista classe 1991 ci sono sia il Brescia che il Benevento, le cui dirigenze stanno operando per allestire formazioni in grado di lottare per il vertice in cadetteria. In carriera Tremolada ha giocato anche con Piacenza, Pisa, Como, Varese, Reggiana e Arezzo.

12:05 Incroci in panchina tra Pisa e Spezia

Settimana decisiva per le panchine di Pisa e Spezia, che sono legate da grande rivalità ma che nella circostanza hanno un nome di interesse per entrambe. Fabio Gallo, che nella passata stagione ha guidato i liguri, è in lizza per il timone dei toscani, per i quali tuttavia non si esclude la conferma di Mario Petrone. Massimo Oddo, Pasquale Marino, Massimo Drago, ma anche Cristiano Lucarelli, profilo che sta circolando con insistenza nelle ultime ore, tanto è vero che a Catania stanno spuntando numerose alternative, sono invece i candidati a prendere in carico le ‘Aquile’.

10:45 Zaza vuole convincere i tifosi del Torino

Simone Zaza ha aperto al Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'attaccante del Valencia lo ha fatto sapere ai dirigenti granata: la sua volontà è tornare in Italia e non è preoccupato del fatto che a Torino non sia amatissimo dai tifosi per alcuni suoi atteggiamenti durante i derby, anzi è convinto di conquistarli. Nei giorni di Coverciano, riporta il quotidiano torinese, Zaza ha parlato a lungo del Torino con Andrea Belotti, con il quale potrebbe formare una coppia da sogno per puntare all'Europa League. Nella trattativa per la sua cessione potrebbe rientrare Iago Falque.

10:30 Brignoli: "Sono successe cose poco chiare"

Alberto Brignoli, portiere del Benevento in prestito dalla Juventus, ripercorre la sua stagione dopo l'ormai storico gol contro il Milan: "Non è stato un anno particolarmente positivo", ammette ai microfoni di Tuttomercatoweb. "Probabilmente ci sono state tante cose poco chiare. Ho continuato a fare il mio lavoro, mi era stato detto che a gennaio sarei dovuto andare via e avevo anche la possibilità. Poi hanno fatto diversamente. Hanno mandato via un altro portiere. Quando hanno preso Christian (Puggioni, ndr) ho trovato poco spazio". "Il rapporto con De Zerbi? Schietto. Penso di essere sempre stato corretto. Ha fatto scelte diverse. Ma ho accettato la panchina. A metà dicembre mi hanno detto una cosa, poi ne hanno fatta un’altra. La volontà dell’allenatore era di far giocare Belec e prendere un ragazzino. Poi è stato preso Puggioni. Ma l’ho saputo il 31 gennaio”. Sul futuro: "Ho l’ultimo anno di contratto con la Juventus. Vedremo che intenzioni ha la società. Voglio rilanciarmi. Devo ripartire dalla Serie B, con grande voglia".

Il mercato estivo della Juventus ruota intorno alla possibile cessione di Gonzalo Higuain. Se si verificasse l'addio del Pipita, potrebbe succedere di tutto nella sessione di calciomercato che sta per prendere il via a luglio (con conclusione anticipata il 25 agosto). Il club bianconero vuole innanzitutto sfruttare l'asse con il Bayern Monaco, che si è cementato negli scorsi anni grazie agli affari Vidal, Benatia, Coman e Douglas Costa. Il sogno proibito di Marotta e Paratici ...

Roma sempre al centro del calciomercato. Dopo i tanti acquisti dei giorni scorsi, su tutti il giovane Kluivert, il club giallorosso pare pronto a salutare alcuni sui uomini chiave, anche per far quadrare i conti societari. Dalla Spagna insistono sull’imminente matrimonio tra Alisson e il Real Madrid. I blancos puntano a chiudere ad una cifra pari a 60 milioni di euro, la Roma ne vorrebbe almeno 80 ma la fumata bianca pare comunque vicina, con un ulteriore sforzo economico da parte del club ...

07:25 Mihajlovic ricomincia dal Portogallo

Dopo la non eccelsa esperienza sulla panchina del Torino, Mihajlovic sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Secondo O Jogo, media portoghese, ci sarebbe già un accordo tra il tecnico serbo e lo Sporting Lisbona. Accordo biennale e Mihajlovic che diventerebbe così il nuovo punto di riferimento per la ricostruzione della rosa dello Sporting Lisbona, dopo la fuga di tanti talenti al termine dell'ultima stagione. Sarebbe la prima esperienza alla guida di un club straniero per l'ex allenatore, tra le altre, di Milan, Sampdoria e Torino.

Cosa è successo ieri domenica 17 giugno 2018

