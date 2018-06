07:50 Samp, Sabatini vuole tre interisti

Dopo essere diventato il nuovo responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, Sabatini si è messo immediatamente all'opera per trovare il modo di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Giampaolo. L'ex uomo mercato dell'Inter sarebbe interessato a ben tre interisti. Sulla sua agenda ci sarebbero i nomi di Santon, Ranocchia (già visto in maglia blucerchiata) e Karamoh (quest'ultimo potrebbe arrivare con la formula del prestito).

07:40 Napoli, Leno si accasa all'Arsenal

Leno non è più un'opzione per il Napoli. Il 26enne portiere, come riporta il Daily Mail, ha trovato l'accordo con l'Arsenal: contratto da ben cinque anni e 20 milioni di euro al Bayer Leverkusen per il suo cartellino. Sfuma anche la pista Rui Patricio. Il portiere portoghese, dopo essersi svincolato dallo Sporting Lisbona, si è accasato al Wolverhampton. Il Napoli, a questo punto, dovrebbe concentrarsi su Areola del PSG.

07:30 Il Real Madrid scarica Alisson

Alisson si allontana dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il club spagnolo avrebbe deciso di "mollare" il portiere brasiliano. Il motivo? La richiesta, economica elevata, da parte della Roma, ferma a 80 milioni di euro. Ci sarebbe già l'alternativa. I blancos si starebbero informando su Courtois, portiere in forza al Chelsea e numero uno della nazionale belga. Il costo di Courtois è decisamente meno impegnativo rispetto a quello di Alisson. Il belga era stato accostato anche al PSG.

07:20 De Gea, rinnovo faraonico con lo United

Come riportato da Marca, De Gea sta per diventare il portiere più pagato del mondo. Il Manchester United è pronto a garantirgli, per i prossimi cinque anni, uno stipendio faraonico, pari a 21 milioni di euro a stagione. Il portiere spagnolo, sotto accusa per la non eccelsa prova all'esordio Mondiale con il Portogallo, è, da tempo, accostato al Real Madrid. I Red Devils, e in particolare Mourinho, vogliono blindarlo con un ingaggio monster.

Cosa è successo ieri lunedì 18 giugno 2018

Parma, fumata grigia per Locatelli. Cosenza, colpo di scena dopo la promozione. Mihajlovic riparte dallo Sporting. Bari-Grosso, ora è proprio finita. Perinetti punge Perin. La Spal piazza il doppio colpo. Napoli ancora senza portiere, Patricio in Premier. Roma-Di Francesco, ufficiale il rinnovo. Duello Bologna-Spal per Danilo. Zamparini: "La squadra verrà disfatta". Hamsik conferma: "C'è l'offerta dalla Cina". André Silva strizza l'occhio alla Juventus. Luca Tremolada: B nel destino. Incroci in panchina tra Pisa e Spezia. Zaza vuole convincere i tifosi del Torino. Brignoli: "Sono successe cose poco chiare". Juventus alla tedesca: contatti con due stelle del Bayern. Roma: cessioni eccellenti ma Pastore ad un passo. Mihajlovic ricomincia dal Portogallo.

