10:10 Ancelotti vuole blindare Mertens

Carlo Ancelotti vuole blindare a tutti i costi Dries Merten. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il campione belga del Napoli, dopo i Mondiali, si vedrà offrire un rinnovo di contratto fino al 2022 con un piccolo aumento d'ingaggio (attualmente percepisce 4 milioni di euro). Non sarà inserita nessuna clausola rescissoria: venerdì è scaduta quella da 28 milioni di euro valida solo per l'estero. Mertens ha realizzato una splendida rete contro il Panama nella gara di debutto del Belgio a Russia 2018.

09:55 Inter in pressing su Zappacosta

L'erede di Joao Cancelo all'Inter potrebbe essere Davide Zappacosta. Secondo la Gazzetta dello Sport le quotazioni dell'esterno del Chelsea stanno salendo: con la partenza di Antonio Conte il giocatore sarebbe pronto a dire addio al club londinese. Il suo agente, Alessandro Lucci, martedì ha incontrato i dirigenti nerazzurri per intavolare la trattativa: servono 20 milioni di euro, il Biscione punta su un prestito con diritto di riscatto.

Miralem Pjanic è sul mercato. Dopo un vertice tenutosi a Milano tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri, la Juventus ha fissato il prezzo per la cessione del centrocampista bosniaco, finito nel mirino delle due grandi di Spagna, il Barcellona e il Real Madrid. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Pjanic partirà solo se arriverà un'offerta da 80 milioni di euro: in caso di cifre inferiori, la Vecchia Signora non si siederà al tavolo delle trattativa. Secondo i ...

09:25 Accordo Inter-Galatasaray per Nagatomo

Yuto Nagatomo sta per lasciare ufficialmente l'Inter. Dopo il prestito della scorsa stagiona al Galatasaray, l'esterno giapponese sta per trasferirsi definitivamente in Turchia. Gli emissari del club di Istanbul, sbarcati a Milano per trattare con i nerazzurri, avrebbero ottenuto un'intesa: nelle casse nerazzurre entreranno 3 milioni di euro per il riscatto del nipponico, che lascia l'Italia dopo 8 anni.

Incomincia dall’estate la rincorsa di Inter, Napoli e Roma per interrompere il monopolio della Juventus, campione d’Italia da 7 anni. Le tre rivali più pericolose dei bianconeri stanno perfezionando tre colpi importanti a centrocampo per alzare il livello e poter puntare allo scudetto. Radja Nainggolan è ormai un giocatore dell’Inter. Gli ultimi incontri con la Roma hanno limato i dettagli: i nerazzurri verseranno 22 milioni di euro nelle casse giallorosse, che a loro volta ...

08:35 Spal, in arrivo Vanja Milinkovic-Savic

Giorni importanti per il calciomercato della Spal, che tra mercoledì e giovedì annuncerà Lorenzo Dickmann, in arrivo dal Novara. Secondo quanto riporta Sky i ferraresi hanno anche chiuso con il Torino per il portiere Vanja Milinkovic-Savic, che sbarcherà in prestito. Inoltre, Vagnati continua a lavorare con l'Antalyasport per il difensore svizzero ex Arsenal Joahn Djourou.

08:25 Napoli, sfumano anche Leno e Lunin

Si assottiglia la rosa dei possibili sostituti di Pepe Reina al Napoli. Dopo Rui Patricio, passato al Tottenham, e Bernd Leno, ufficiale all'Arsenal, sfuma l'arrivo di un altro estremo difensore accostato al club azzurro, il giovane e promettente Andriy Lunin. Il portiere dello Zorya è ormai un nuovo giocatore del Real Madrid. Secondo Marca l'affare si è chiuso sulla base di 14 milioni di euro con Lunin che inizierà la stagione agli ordini di Lopetegui, che deciderà se trattenerlo o farlo partire in prestito Alex Meret dell'Udinese diventa ora l'opzione numero uno per i partenopei, sono invece ripide le strade che portano ai più quotati ma costosi Alphonse Areola (Psg), Peter Cech (Arsenal) e Salvatore Sirigu (Torino).

Cosa è successo ieri martedì 19 giugno 2018

Fabian Ruiz sarà un giocatore del Napoli. Lazio, accordo per il rinnovo di Immobile. Empoli, continua la trattativa per Gabriel. Juve, fissate le visite mediche di Emre Can. Arsenal, Wilshere non rinnova. Torino, l'affare Zaza si complica. Roma, Manolas offerto al Barcellona. Arsenal, ufficiale l'arrivo di Leno. Inter al lavoro per il dopo Cancelo. Il Crotone riscatta dal Pescara Benali. Il Barcellona fissa il prezzo di Andrè Gomes. Roma, Nainggolan è già ai saluti. E' amore tra Folgore e Cacciatore. Oliver Kragl è tutto rossonero. Fiorentina, per la mezz'ala è corsa a tre. Lazzari, la chiave è Babacar. Benevento, adesso Sandro è un problema. Mertens, il Napoli tira un sospiro di sollievo. Il Crotone riparte da Giovanni Stroppa. Juventus, ci siamo: è fatta per il terzo acquisto. C'è Mihajlovic tra il Parma e Viviano. Torino, Barak c'è, Bruno Peres no. Barcellona, contatto con Pjanic. Samp, Sabatini vuole tre interisti. Napoli, Leno si accasa all'Arsenal. Il Real Madrid scarica Alisson. De Gea, rinnovo faraonico con lo United.

Virgilio Sport - 20-06-2018 | 10:10