12:00 La Roma sulle tracce di Forsberg

Come riporta il Messaggero, l'ultima idea del direttore sportivo della Roma Monchi per rinforzare la rosa è Emil Forsberg, attualmente al Lipsia in Germania. Le qualità più evidenti dell'esterno svedese, attualmente impegnato in Russia con la sua nazionale, sono la tecnica individuale, il dribbling e il tiro dalla distanza. Nell'ultima stagione in Bundesliga in 33 partite ha segnato 5 reti e fornito 3 assist mentre in quella precedente aveva avuto un rendimento migliore siglando 8 goal e realizzando ben 22 assist. La richiesta del club tedesco è di 35 milioni di euro: sul classe 1991 è vivo anche l'interesse dell'Arsenal in Premier League.

11:50 Pronto il rinnovo per Patrick Cutrone

A breve sarà ufficiale il rinnovo del contratto di Patrick Cutrone con il Milan. Il giovane attaccante rossonero, esploso nella scorsa stagione, percepirà un milione di euro a stagione fino al 2023. Oltre a Cutrone, il Diavolo si concentrerà sul prolungamento di contratto di Giacomo Bonaventura.

11:35 Genoa, la Premier chiama Izzo

Moltre società tra cui Fiorentina, Lazio e Torino sono interessate ad Armando Izzo. L'offerta più importante però arriva dall'Inghilterra: come riporta il Secolo XIX, il West Ham avrebbe messo sul piatto 14 milioni di euro per acquistare a titolo definito il difensore del Genoa. La società rossoblu prese il classe 1992 dall'Avellino per 400 mila euro nel 2014 e potrebbe rivenderlo effettuando una notevole plusvalenza.

11:10 Quattro milioni (e quattro club) per Letizia

Quattro club sarebbero pronti ad accogliere Gaetano Letizia. Nonostante la retrocessione patita con il Benevento il laterale potrebbe rimanere in A: è nei radar di Cagliari, che peraltro già a gennaio si era fatto avanti, Chievo, Spal e Udinese. Ostacolo, non di poco conto, la valutazione che la società sannita fa del cartellino del classe 1990 (compirà 28 anni tra pochi giorni) che ha fatto il suo esordio nella massima serie con il Carpi: 4 milioni di euro.

10:45 Fiorentina, Della Valle vuole Pjaca

Diego Della Valle, presente alla decima edizione del Luxury Summit, ha dettato alcuni input in vista del mercato estivo. Come riporta Stadio, la prima linea guida dettata dal presidente è costruire sulle fondamenta della scorsa annata non cedendo alcun titolare mentre la seconda è non mollare la pista per l'attaccante della Juventus Pjaca. L'esterno croato sarebbe perfetto per giocare con Simeone e Chiesa in un tridente offensivo molto giovane e capace entusiasmare la città di Firenze. E' un'operazione non semplice che però Corvino proverà a portare a termine, magari con un prestito e riscatto per la prossima stagione.

10:40 Lazio, visite mediche per Durmisi

Riza Durmissi, nuovo acquisto della Lazio prelevato dal Betis Siviglia, ha sostenuto alla clinica Paideia le visite mediche prima della firma con il club biancoceleste. "Forza Lazio, sono felice di essere qui" le sue prime parole. Il club biancoceleste verserà nelle casse del Real Betis quasi 7 milioni di euro, con una clausola che prevede il 15% su una futura cessione. L’esterno danese invece percepirà un ingaggio da 1.6 milioni di euro a stagione.

Radja Nainggolan deve essere ancora annunciato e già l'Inter vuole fargli un regalo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vogliono sfruttare l'ingaggio del Ninja dalla Roma per arrivare immediatamente a un altro colpo: L'obiettivo è il centrocampista del Tottenham Mousa Dembele, molto amico di Radja dai tempi dell'infanzia e della prima adolescenza ad Anversa, quando entrambi giocavano nel Germinal-Beerschot. Dotato di grande tecnica e ...

09:25 Milan, il socio punta alla maggioranza

In attesa della sentenza Uefa, il Milan si sta muovendo, molto, sulla questione societaria. Secondo il Corriere della Sera, i vertici rossoneri (Yonghong Li, Fassone e il direttore commerciale Giorgetti) hanno incontrato, a Londra, i due soggetti, entrambi americani, interessati al Diavolo. In gioco ci sarebbe, questa la vera novità, la maggioranza del club. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere il prima possibile, così da presentarsi al Tas con novità importanti e solide che possano cambiare le carte in tavola.

09:00 Milan, un top player verso Parigi

Non solo Suso e Donnarumma, il Milan sarebbe alle prese anche con la "questione Bonucci". Secondo Sport Mediaset, il PSG potrebbe farsi avanti, in maniera importante, per l'ex centrale difensivo della Juventus. Dovesse trovare un accordo con il PSG, Bonucci, a Parigi, ritroverebbe Buffon. I due, alla Juventus, hanno raggiunto obiettivi stellari. Non è la prima volta che il nome di Bunucci viene accostato a squadre estere.

07:35 Inter, proposta una vecchia conoscenza

L'Inter è impegnata su più fronti. Oltre a trattare Nainggolan, ci sarebbe il sogno Suso. Intanto, in sede, il fratello/agente di Arnautovic ha proposto l'attaccante austriaco ai dirigenti nerazzurri. Arnautovic ha già giocato all'Inter, nella stagione 2009/10 (tre presenze, nessuna rete). Reduce da una buonissima stagione in Premier League, con il West Ham (31 presenze, 11 reti), il 29enne bomber è alla ricerca di nuovi stimoli. L'Inter non sarebbe affatto intenzionata a riprendersi l'austriaco. Lo scorso anno, Arnautovic era stato accostato al Milan.

07:25 Napoli, offerta cinese per Hamsik

Come preannunciato dallo stesso Hamsik, sarebbe arrivata la proposta cinese per il centrocampista del Napoli. Lo Shandong Luneng, secondo Sportitalia, si sarebbe fatto avanti con una proposta decisamente interessante. Offerti 15 milioni di euro al Napoli per il cartellino (il patron De Laurentiis ne ha chiesti 30 per Hamsik) e, soprattutto, 15 milioni di euro, più bonus, a stagione per lo slovacco. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall'eventuale sconto sul prezzo del cartellino del numero uno De Laurentiis. Al posto di Hamsik, in arrivo Fabian Ruiz.

07:20 Juventus, Morata si allontana

Il futuro di Morata potrebbe anche non essere bianconero. Il Borussia Dortmund, secondo la Bild, sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante per strappare l'attaccante spagnolo, di proprietà del Chelsea, alla concorrenza. Accostato anche al Milan, Morata aveva fatto intendere di voler tornare in Italia, nello specifico alla Juventus ma l'interesse del Borussia Dortmund potrebbe cambiare le carte in tavola. Molto dipenderà dall'entità dell'offerta economica dei tedeschi.

Cosa è successo ieri mercoledì 20 giugno 2018

