Il futuro di Alberto Grassi resta un mistero. Il Napoli lo ha riscattato dalla Spal per 8.5 milioni di euro e adesso è intenzionato a mandarlo in ritiro in modo tale che Ancelotti possa valutarlo in vista della prossima stagione.

Daniele Rugani è ai saluti con la Juventus. Il centrale difensivo è fortemente corteggiato dal Chelsea che avrebbe già un principio di accordo con il club bianconero sulla base di 32 milioni di euro più bonus. A spingere per l' acquisto di Rugani da parte dei Blues è stato il prossimo tecnico degli inglesi Maurizio Sarri che lo ha già allenato con ottimi risultati ai tempi dell' Empoli.

Massimo Oddo è ad un passo dall' approdo al Foggia. Dopo l' addio di Stroppa i satanelli ha scelto di virare con decisione sul tecnico abruzzese che è reduce da una esperienza ben poco positiva sulla panchina dell' Udinese conclusasi con un esonero.

Dopo essersi assicurato Pettinari dal Pescara, il Lecce punta al colpo grosso in attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, il club pugliese neo- promosso in serie B si sarebbe messo sulle tracce di Federico Melchiorri, bomber in forza al Carpi.

A confermarlo sono le parole di Maxi Lopez, l' attuale compagna dell' argentino dell' Inter : Secondo me Wanda ha incontrato la Juventus - la clamorosa rivelazione dell' ex milanista durante Balalaika su Canale 5. lei fa il procuratore di Icardi e quindi è suo interesse portare Mauro alla Juventus o altrove. Lo scambio con Higuain lo vedo difficile perché Icardi è molto tranquillo a Milano e Gonzalo deve ancora dimostrare - ha proseguito Maxi Lopez.

Fabrizio Ravanelli è il nuovo tecnico dell' Arsenal Kiev. Il 49enne ex della Juventus ha accettato la proposta del club neo- promosso nella massima divisione Ucraina tornando a sedersi in panchina cinque anni dopo l' esperienza in terra francese all' Ajaccio. Ravanelli ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2011 nel settore giovanile della Juventus.

Cosa è successo ieri giovedì 21 giugno 2018

Dalla Spagna: Areola al Napoli. Accordo tra la Lazio e il Papu Gomez. Il Verona annuncia Fabio Grosso. Zappacosta fa melina sull'Inter. Emre Can dà sfogo alla sua gioia. L'Udinese spara molto alto per Alex Meret. L'Inter incontra Suso, la risposta furibonda del Milan. Genoa, un altro giovane dall'Inter. Roma, visite mediche per Mirante. Ancelotti ci prova per Ochoa. Juventus mostruosa: ora guarda in casa Psg. Skriniar: "Orgoglioso che l'Inter mi tenga". La Roma sulle tracce di Forsberg. Pronto il rinnovo per Patrick Cutrone. Genoa, la Premier chiama Izzo. Quattro milioni (e quattro club) per Letizia. Fiorentina, Della Valle vuole Pjaca. Lazio, visite mediche per Durmisi. Boom Inter: Nainggolan spiana la strada per il quinto colpo. Milan, il socio punta alla maggioranza. Milan, un top player verso Parigi. Inter, proposta una vecchia conoscenza. Napoli, offerta cinese per Hamsik. Juventus, Morata si allontana.

Virgilio Sport - 22-06-2018 | 13:40