Sembra essere finito l' idillio tra il Psg e Marco Verratti. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il centrocampista abruzzese non sarà un elemento imprescindibile nell' undici della prossima stagione del nuovo tecnico Tuchel.

Milinkovic-Savi mette la Juventus al secondo posto. Il serbo impegnato adesso ai Mondiali ha preferito non sbilanciarsi : Sono in Nazionale - le parole del centrocampista della Lazio a Mediset.

Non c' è più dubbio : Gianluigi Buffon per le prossime due stagioni indosserà la maglia del Psg. L' ennesimo indizio arriva da una fonte più che mai attendibile ossia proprio il club parigino. La parola ordine al momento è fare cassa : prima infatti bisogna rientrare di 60 milioni di euro.

La Spal è vicinissima ad Alessandro Bastoni. Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, gli estensi avrebbero trovato l' accordo con l' Inter per il prestito del giovane difensore centrale cresciuto nell' Atalanta.

I social hanno smascherato Miralem Pjanic. Non sarebbe quindi mancato il tempo a Pjanic per incontrare la dirigenza del Barcellona che ha più volte manifestato il suo interesse per il regista ex Roma. Se Pjanic dovesse manifestare il desiderio di cambiare casacca Marotta non avrebbe nessun problema a sedersi al tavolo e la richiesta minima per far partire il regista sarebbe pari a 80 milioni di euro.

Il nuovo obiettivo di mercato in casa Inter è William Carvalho. L' arrivo di Carvalho che è attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo potrebbe essere anche favorito dal neo- tecnico biancoverdi Sinisa Mihahjlovic che come contropartita vorrebbe almeno il suo pallino Eder.

Marek Hamsik resterà al Napoli. Le offerte troppo basse fatte pervenire al Napoli dalla Cina e il cambio idea da parte dello slovacco hanno fatto sì che il rapporto tra i partenopei e la mezz'ala potesse proseguire ancora. Hamsik era fortemente tentato dall' iniziare una avventura all' estero ma dopo una lunga riflessione ha scelto di continuare a vestire la maglia del Napoli.

La Lazio ha la chiave per sbloccare la trattativa riguardante Francesco Acerbi. Il Sassuolo chiede sempre 12 milioni di euro mentre i biancocelesti non si spingono oltre i 7 : la fase di empasse potrebbe essere superata grazie all' inserimento nella trattativa del giovane regista Danilo Cataldi.

Mateo Kovacic chiama la Juventus. Il centrocampista croato in una lunga intervista a Marca ha manifestato tutto il suo malcontento per il poco utilizzo al Real Madrid : Voglio giocare di più e credo che per il mio bene la cosa migliore sia lasciare Madrid - le parole dell' ex Inter.

Il Lecce fa spesa in casa dell' Entella. Secondo le ultime voci di mercato, autore di 12 reti nell' ultima stagione in serie B Insieme alla punta dalla Virtus Entella potrebbe arrivare anche l' esperto difensore centrale Michele Pellizzer : il 29enne è molto stimato dal tecnico Liverani.

La Fiorentina si è avvicinata sensibilmente a Marko Pjaca. Il club viola sarebbe in testa nella classifica di gradimento del calciatore e del suo entourage che sarebbe ben felice di vederlo all'opera in Toscana dovrebbe potrebbe trovare più continuità.

In casa Milan sono giorni decisivi per il futuro societario. Porterebbero lo stesso approccio al Milan. Se i Ricketts riuscissero ad acquisire in tempi brevi il Milan, potrebbero esserci anche delle clamorose novità tecniche già in questa estate : secondo quanto riporta Premium Sport, gli americano avrebbero già contattato Antonio Conte che potrebbe subentrare da subito in panchina a Gennaro Gattuso.

Cosa è successo ieri venerdì 22 giugno 2018

