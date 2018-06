Il Napoli, secondo quanto riporta Paris United avrebbe messo gli occhi sull' esterno del Psg Meunier. Sul giocatore ci sono però anche due club spagnoli, in particolare Siviglia e Valencia. Si raffredda per i partenopei la pista Lainer, del Salisburgo.

La Sampdoria punta il mirino su Alessio Cragno. Per sostituire Emiliano Viviano, passato allo Sporting, i blucerchiati stanno pensando di ingaggiare l' estremo difensore del Cagliari, riporta Il Secolo XIX.

Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su Giacomo Bonaventura. Secondo il Quotidiano Sportivo, il club tedesco si sarebbe messo in contatto con l' agente del centrocampista del Milan, Mino Raiola, che vedrebbe di buon grado il trasferimento del giocatore in Bundesliga. Il mercato del Milan è attualmente congelato, in attesa della sentenza Uefa prevista per lunedì.

Il Chelsea si intromette nella trattativa tra Roma e Real Madrid per il trasferimento di Alisson in Spagna. Che hanno già trovato l' accordo con il portiere, non hanno ancora raggiunto un' intesa con i giallorossi, che vogliono 70 milioni di euro per il cartellino dell' estremo difensore verdeoro. Una cifra che secondo la Gazzetta dello Sport il Chelsea sarebbe al contrario disposto a spendere.

L' Inter ha presentato al Bordeaux l' offerta per Malcom. I nerazzurri per l' ala brasiliana hanno proposto un prestito oneroso da 7 milioni e diritto di riscatto per ulteriori 30. Si aspetta la risposta dei francesi, il sì del giocatore è già arrivato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il Torino a caccia di rinforzi a centrocampo ha messo nel mirino Jakub Jankto. Il talentuoso centrocampista ceco, sarebbe l' ideale per Walter Mazzarri ma ha una valutazione elevatissima, superiore ai 15 milioni di euro. Su Jankto ci sono anche Milan e Atalanta.

Nuovo assalto del Paris Saint Germain per Alex Sandro. Secondo quanto riportano i media francesi, il club francese ha ufficialmente effetturato un sondaggio presso la Juventus per l' esterno brasiliano, che potrebbe lasciare i bianconeri in estate.

Cosa è successo ieri sabato 23 giugno 2018

Virgilio Sport - 24-06-2018 | 17:20