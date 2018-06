Nel giorno dell' acquisto di Radja Nainggolan da parte dell' Inter, la Juventus risponde in modo beffardo con il colpo Joao Cancelo, tanto per ribadire ancora una volta la posizione di forza dei bianconeri in Italia. Raggiunto da tempo l' accordo con Jorge Mendes , l' influente procuratore di Cancelo , sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. A Torino, Godin avrebbe un ingaggio aumentato del 30% circa.

Massimo Oddo sta per essere annunciato come nuovo allenatore del Foggia. Secondo quanto riporta Sky, lunedì è prevista la firma sul contratto dell' ex tecnico di Genoa, Pescara e Udinese, che ha raggiunto negli scorsi giorni l' accordo con la società pugliese. Nella scorsa stagione Oddo ha allenato l' Udinese da novembre ad aprile, prima di essere esonerato e rimpiazzato da Igor Tudor dopo 11 ko consecutivi.

Secondo il Messaggero, la Roma starebbe per chiudere a sorpresa per il centrocampista del Viitorul Constanta, per una cifra compresa tra i 4 ed i 5 milioni di euro. Nelle intenzioni dell' allenatore Eusebio Di Francesco, Hagi Jr sarà il vice di Javier Pastore.

Alex Meret si avvicina a grandi passi al Napoli. Il club azzurro, sta trattando direttamente con il patron dell' Udinese Pozzo : il Napoli ha offerto 25 milioni più 5 di bonus, il club friulano vorrebbe 35 milioni cash ma l' affare è ormai ai dettagli.

Lunedì Nainggolan sosterrà la visite mediche : dovrebbe restare a Milano fino a mercoledì per il compleanno del suo agente. Il giocatore è costato all' Inter 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo : proprio l' ex terzino nerazzurro è sbarcato in tarda serata a Fiumicino : lunedì svolgerà i test medici nella Capitale. L' arrivo del Ninja esalta anche il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti : È la turbina che mancava al nostro motore.

Cosa è successo ieri domenica 24 giugno 2018

Virgilio Sport - 25-06-2018 | 09:40