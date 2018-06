Il Napoli starebbe preparando l' assalto decisivo a David Luiz. La dirigenza partenopea avrebbe deciso infatti di puntare sul centrale brasiliano per rinforzare la propria difesa.

Diego Laxalt è reduce da un' ottima stagione con la maglia del Genoa e ora sta mostrando le sue qualità anche al Mondiale con l' Uruguay. L' esterno rossoblu piace molto in Italia al Torino, ma il club ligure pretende almeno 15 milioni di euro per il proprio giocatore.

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, visto il grosso buco lasciato dalla partenza di Milan Badelj. La dirigenza viola avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ex Milan Mario Pasalic, in uscita dal Chelsea dopo l' ultima stagione trascorsa in prestito allo Spartak Mosca.

Il Milan non ha intenzione di mollare Suso all' Inter che da tempo lo sta corteggiando. Suso ha una clausola che vale solamente per l' estero - ha chiarito il ds del Milan Massimiliano Mirabelli. Il dirigente rossonero ha poi fatto il punto anche su Donnarumma e Kalinic : Al momento non abbiamo ricevuto nessuna offerta per il portiere - ha proseguito il ds. Kalinic nonostante la stagione negativa parliamo di un ottimo giocatore, lo dimostra il fatto che è molto richiesto in Europa.

Soualiho Meité è il nome nuovo in casa Torino. Secondo quanto si legge sul Corriere di Torino, i granata avrebbero messo gli occhi sul 24enne centrocampista di proprietà del Monaco che nella ultima stagione ha vestito la maglia del Bordeaux in Ligue 1.

Rafinha Alcantara, intervistato dal quotidiano brasiliano Lancenet, ha parlato della sua esperienza di 6 mesi all' Inter, evidenziando soprattutto la sua delusione per la mancata permanenza in nerazzurro. Quella all' Inter è stata un' esperienza spettacolare, sono stato benissimo e pensavo di restare - ha dichiarato il trequartista classe 1993 - Ero veramente convinto che con la qualificazione in Champions sarei rimasto, ma non è successo.

Raul Albiol ha deciso : vuole restare a Napoli. Secondo la redazione di Sky Sport, il difensore spagnolo avrebbe rifiutato l' offerta del Villareal, che sarebbe stato disposto a pagare la clausola di 6 milioni di euro presente nel suo contratto per strapparlo al club azzurro.

Cosa è successo ieri lunedì 25 giugno 2018

Virgilio Sport - 26-06-2018 | 12:00