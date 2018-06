In attesa di novità sul fronte societario il Milan potrebbe perdere qualche suo pezzo pregiato. Nessuna novità sul fronte Donnarumma mentre ci sarebbe una proposta per il capitano dei rossoneri Bonucci. Il Manchester United sarebbe, pronto a farsi avanti per il difensore rossonero, da sempre stimato dal tecnico dei Red Devils Mourinho. L' ex centrale della Juventus ha sempre ribadito di stare bene al Milan. Molto dipenderà dall' offerta economica dello United.

Dopo il super acquisto di Nainggolan, l' Inter, secondo Sky Sport, starebbe per chiudere la trattativa, con il Sassuolo, per l' attaccante esterno Politano. Politano dovrebbe diventare nerazzurro sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. L' arrivo di Politano potrebbe portare alla cessione di Candreva, fresco di rinnovo con l' Inter.

Ora che il suo ritorno all' Inter non è più fattibile, Rafinha sta cercando una nuova sistemazione : Sono arrivate richieste da Liga, Premier, Ligue 1 e Bundesliga. Alcune grandi squadre ci hanno già contattato, le parole del padre / agente Mazinho. Non dipende solo da noi, ma anche dal Barcellona, chiude lo stesso Mazinho a La Gazzetta dello Sport.

Invece che del 15% offerto da Commisso, Yonghong Li vorrebbe non meno del 25 / 30%. Yonghong Li starebbe anche pensando di versare i famosi 32 milioni di euro al fondo Elliott, così da allungare la propria vita alla guida del club e prendersi più tempo per fare le scelte migliori per sé e il futuro dello stesso Milan. L' impressione è che il futuro del Milan sia ancora tutto da scrivere. L' ultimatum di Commisso scadrà a breve e Yonghong Li non sembra avere fretta.

Cosa è successo ieri martedì 26 giugno 2018

