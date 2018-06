Assai attivo sul mercato, il Genoa ha visto il proprio nome accostato a Eder, attaccante che nell' ultima stagione ha trovato poco spazio all' Inter e che sta valutando alternative. Non potrà mai venire per evidenti motivi ha però tagliato corto il presidente dei liguri , Enrico Preziosi , in un' intervista concessa al Secolo XIX. Dal 2012 al 2016 Eder ha indossato la casacca dei rivali cittadini della Sampdoria.

In una lunga intervista concessa al Secolo XIX, il patron del Genoa Enrico Preziosi ha parlato anche del doloroso addio a Mattia Perin. È chiaro che il valore di Perin è di 8-10 milioni in più però bisogna guardare in faccia la realtà : a Mattia voglio bene, so che non sarebbe andato via a scadenza. Mi spiace solo che ci abbia messo nelle condizioni di sederci al tavolo con la Juve, in posizione di debolezza ha raccontato l' imprenditore irpino. Al posto di Perin è arrivato Federico Marchetti.

Complicatosi l' affare Rolando, la Fiorentina ha individuato in Ilya Kutepov il rinforzo per la difesa della prossima stagione. In questa stagione Kutepov ha disputato ventisette gare, e il valore del suo cartellino si aggira intorno ai quattro milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2021.

In attesa di perfezionare l' ingaggio di Antonio Nocerino e la cessione di Sandro al Genoa, il Benevento si prepara ad affondare un colpo a centrocampo. Luca Marri, ha messo nel mirino Martin Bukata, classe 1993 in forza al Piast Gliwce, club di prima divisione polacca.

Arrivato a Torino nel luglio 2016, Lucas Boyè non è mai riuscito a imporsi con la maglia granata. A gennaio è stato girato a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Celta Vigo ma dopo ventisette gare e nessun gol, la società spagnola ha deciso di rispedirlo da Cairo. Nelle ultime ore, sembra essersi fatto avanti il Parma che avrebbe espresso la volontà di ingaggiare il classe 1996 in prestito, così da completare il suo processo di crescita.

Intanto il club rossonero ha risposto attraverso un comunicato ufficiale alla sentenza Uefa : L' Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body dell' UEFA ha deciso di sanzionare AC Milan per le violazioni della normativa sul Financial Fair Play commesse da luglio 2014 a giugno 2017 con un anno di esclusione dalle Competizioni Ufficiali Europee per Club.

Secondo quanto riporta La Nazione, il Chelsea sarebbe disponibile a trattare con la Fiorentina Mario Pasalic. L' ex milanista potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto a una cifra ancora da concordare.

Il futuro di Golovin, una delle stelle del Mondiale. Secondo Marca, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul 22enne talento in forza al CSKA, da tempo accostato anche alla Juventus. Si parla di una proposta inferiore ai 30 milioni di euro, con uno stipendio non elevatissimo.

Il Napoli punta a trovare un grande attaccante da mettere a disposizione di Ancelotti. Due i nomi in gioco, entrambi di valore internazionale. Benzema, non certo di restare a Madrid, piacerebbe molto. Attenzione anche al nome di Balotelli, da tempo alla ricerca di una sistemazione in Italia.

Il Parma, sta allestendo la rosa per la prossima stagione nella massima serie. Al momento, dopo aver piazzato il primo colpo, sarebbero sulle tracce di ben tre giocatori, ossia Biabiany, Peluso e Rigoni. Il primo è una vecchia conoscenza dei gialloblù, avendo già indossato la casacca del Parma. Peluso, è in uscita dal Sassuolo. Rigoni ha appena concluso la sua avventura al Genoa ed è un parametro zero di grande interesse.

In casa Milan regna il caos. Direttamente da New York, Commisso ha fatto sapere di essere ancora interessato all' acquisizione del Diavolo : La trattativa per l' acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario, le sue parole al media America Oggi. Commisso è ancora pronto ad acquistare il Milan. Presentarsi a Losanna con una nuova proprietà potrebbe aiutare il Milan a modificare la sentenza dell' Uefa.

In attesa di novità sui fronti Rugani e Pjanic, la Juventus è al lavoro per blindare Cuadrado, fedelissimo di Allegri e giocatore con tanti estimatori in giro per l' Europa, attualmente impegnato al Mondiale. Cuadrado indossa la casacca bianconera dal 2015.

Cosa è successo ieri mercoledì 27 giugno 2018

Ufficiale, Mihajlovic silurato dopo 9 giorni. La Cremonese si fa avanti per Vaisanen. Per Raffaele Maiello ci sarebbe la fila. Clamoroso Sporting, Viviano può già andare via. Milan, sirene tedesche per Gomez. Juventus, Golovin è ancora distante. Su Galabinov gli occhi del Frosinone. L'Inter accelera per Aleix Vidal. Il Chelsea prepara la super offerta per Rugani. Pisa, con D'Angelo può arrivare Marconi. Torino-Fiorentina: tanti gli intrecci di mercato. Lecce scatenato: 4 colpi in arrivo. Gianmarco Falasca rinforza il Monterosi. Cangi per la Flaminia Civita Castellana. Perisic chiama all'Inter un altro romanista. United, Mourinho vuole Bonucci. Acquisto italiano per l'Inter. Rafinha, ci sono offerte dalla Serie A. Milan: Yonghong Li cambia idea, furia Commisso.

Virgilio Sport - 28-06-2018 | 12:25