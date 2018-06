Viste le difficoltà nell' affare Golovin, la Juventus sembrerebbe intenzionato a tentare il tutto per tutto per arrivare a Milinkovic - Savic. Il diretto interessato, alla Gazzetta dello Sport, ha cercato di fare chiarezza sul proprio futuro : La Juve è una grande squadra, al top in Italia : lo si vede dagli scudetti e dalle coppe Italia in bacheca.

L' Inter è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo l' affare Nainggolan, altra trattativa con la Roma. Questa volta, ci sarebbe Florenzi. L' esterno non ha ancora trovato l' accordo per il rinnovo del contratto con Monchi. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Commisso è nuovamente in corsa per l' acquisto del Milan. Commisso sarebbe pronto a versare i 32 milioni di euro al fondo Elliott. Il desiderio di Commisso sarebbe quello di arrivare alla classica fumata bianca il prima possibile, così da presentarsi al Tas di Losanna con le carte in regola per provare a ribaltare la sentenza Uefa e vedere, nella stagione 2018/2019, il Milan in Europa League. Commisso sta cercando l' affondo decisivo.

Il Real Madrid pare aver mollato la presa e sarebbe ora sulle tracce di Courtois. Il belga ha il contratto in scadenza con il Chelsea nel 2019 e, quindi. Dovesse veder partire Courtois, il Chelsea si fionderebbe proprio su Alisson, portiere ben noto al tecnico Sarri.

Alla fine, il Napoli ha trovato il suo portiere, anzi due portieri. Come riportato da Sky Sport, la trattativa con l' Udinese per Meret e Karnezis è ormai ai dettagli. Il club partenopeo verserà nelle casse friulane 28 - 29 milioni di euro , più vari bonus. Con il giovane Meret, il Napoli di Ancelotti ha risolto il problema portiere e sostituito Reina, da tempo passato al Milan.

Golovin, obiettivo dichiarato della Juventus, è sempre più distante dalla possibilità di vestirsi di bianconero. Nelle ultime ore, sul talento del CSKA sarebbe piombato il Chelsea, con Sarri che avrebbe dato il suo ok all' operazione. Grande protagonista al Mondiale, Golovin dovrebbe, quindi, giocare, il prossimo anno, in Premier League.

Cosa è successo ieri giovedì 28 giugno 2018

Virgilio Sport - 29-06-2018 | 09:40