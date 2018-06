La Fiorentina è vicina a mettere a segno due colpi importanti sul mercato. I gigliati hanno avuto il sì della mezz'ala Mario Pasalic e del portiere Alban Lafont.

Il sogno del Napoli targato Carlo Ancelotti porta il nome di Karim Benzema. Sarebbe lui l' ormai famoso 31enne indicato da De Laurentiis come desiderio del tecnico di Reggiolo : strapparlo al Real non sarà però facile perché i Blancos chiedono almeno 50 milioni di euro e soprattutto perché l' ingaggio del francese è decisamente fuori portata per i partenopei. Ancelotti sta cercando di convincere il numero uno degli azzurri a fare uno strappo alle regole e regalare questo top player al Napoli.

Il Chelsea stringe i tempi per arrivare a Gianluigi Donnarumma. I Blues hanno deciso di cedere l' attuale estremo difensore Thibaut Courtois e di puntare tutto sul milanista che potrebbe partire per una cifra prossima ai 50 milioni di euro. A facilitare il buon esito della trattativa potrebbe essere l' approdo ormai vicinissimo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea.

Il Cosenza si riavvicina a Tutino. Secondo le ultime indiscrezioni, il forte pressing del Pescara sull' entourage del talento cresciuto nel Napoli non ha portato i frutti sperati.

Sarà Luigi Sepe il portiere del Parma nella prossima serie A. Il club ducale avrebbe praticamente chiuso la trattativa per l' ingaggio del giovane portiere cresciuto al Napoli. Sepe, che nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Lanciano, Empoli e Fiorentina, ritroverà il posto da titolare in club dopo due stagioni da secondo di Reina al Napoli.

Il Pisa è ad un passo dall' ingaggio di Davide Moscardelli. Come si legge sulle colonne de Il Tirreno, potrebbe essere questa l' estate giusta per vedere il 38enne approdare in Toscana per vestire la maglia nerazzurra.

Diego Simeone vuole fortemente Nikola Kalinic. secondo quanto scrive il Corriere della Sera si sarebbe mosso personalmente per convincere il croato a trasferirsi in Spagna con tanto di chiamata per rincuorare la punta che è stata recentemente rispedito a casa dal ct della Croazia nonostante fosse stato convocato per i Mondiali di Russia.

Mirko Valdifiori si è avvicinato sensibilmente alla Spal. Nelle ultime ore ha ripreso vigore la trattativa tra il club estense ed i granata ed ora sembrano mancare solo piccoli dettagli prima della conclusione definitiva dell' affare.

Sono ore di contatti frenetici tra il Cagliari e il Benevento che potrebbero chiudere una operazione che coinvolge ben tre calciatori. In Sardegna si trasferirebbe il centrocampista Nicolas Viola mentre Colombatto ed il difensore Capuano farebbero la strada inversa.

Il Torino è pronto a giocarsi la carta Parigini per arrivare a Samir, duttile difensore in forza all' Udinese. Secondo quanto si legge sulle colonne de La Stampa, sarebbe lui il vero obiettivo dei granata per il reparto arretrato.

Cosa è successo ieri venerdì 29 giugno 2018

Virgilio Sport - 30-06-2018 | 14:10