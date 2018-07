La risposta di Bargiggia ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri : Dillo ai mentecatti che tifano Milan e non capiscono. Durante un collegamento con Premium Sport, Bargiggia ha chiarito così la sua posizione sul caso Immobile : Si è parlato molto di un pranzo ieri tra Mirabelli e il procuratore di Ciro Immobile. Bargiggia è stato spesso in passato al centro di polemiche social con i tifosi di tante squadre di serie A.

Gianluigi Buffon ha consigliato a Leonardo Bonucci di venire al Paris Saint Germain, e il capitano del Milan avrebbe detto sì. Buffon avrebbe chiamato e convinto l' ex compagno, già titubante per la situazione societaria del Milan, a trasferirsi in Francia per formare insieme all' ex Juve, Mbappé, Neymar e via dicendo una corazzata in grado di puntare dritto alla Champions League.

Mentre il tormentone di Lucas Verissimo si fa stancante, con il Santos che ancora non risponde all' offerta di 10 milioni di euro del Torino, il club granata si cautela e va alla ricerca di alternative. L' alternativa è Armando Izzo del Genoa, per cui il Toro avrebbe effettuato un sondaggio : il valore è simile a quello di Verissimo e Samir, tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Il Napoli accoglie Meret e Karnezis e perfeziona la cessione di Sepe al Parma. Domenica si terrà l' incontro risolutivo tra gli azzurri e il club crociato, che vuole sfruttare l' occasione per parlare anche di Alberto Grassi e bruciare la concorrenza delle altre pretendenti.

Alban Lafont è un giocatore della Fiorentina. L' affare, voluto fortemente da Corvino. Il portierino francese, considerato dagli addetti ai lavori il Donnarumma di Francia, arriva dal Tolosa per 9 milioni di euro. L' estremo difensore francese sosterrà le visite mediche a Firenze lunedì o martedì.

Sembra fantamercato, ma non lo è : la Juventus ha davvero messo gli occhi su Cristiano Ronaldo. I massimi vertici della Juventus hanno incontrato il procuratore Jorge Mendes per l' affare Cancelo e hanno intavolato la trattativa per il fuoriclasse : un summit a cui avrebbero partecipato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il numero uno FCA e Exor John Elkann.

Cosa è successo ieri sabato 30 giugno 2018

Virgilio Sport - 1-07-2018 | 12:40