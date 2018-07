In casa Milan si continua ad attendere le decisioni di Yonghong Li. Ormai pare chiaro come l' obiettivo numero uno di questa sessione estiva di mercato sia Immobile. Ora ci sarebbe un piano preciso per provare a strappare l' attaccante della Nazionale alla Lazio. Il Diavolo sarebbe pronto a sacrificare ben tre centravanti per incassare i 60 milioni di euro necessari per convincere Lotito, a cedere Immobile. L' obiettivo è di affidare a Immobile le chiavi dell' attacco della squadra di Gattuso.

Yonghong Li non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul Milan. L' attuale proprietario del club rossonero, come riportato dal Corriere della Sera, starebbe per rimborsare il fondo Elliott. Trattativa arenata con Commisso e la chiara volontà, di continuare a gestire, in maniera autonoma, il Milan.

Dopo aver rinnovato le bandiere Chiellini e Barzagli, la Juventus, secondo Rai Sport, sarebbe intenzionata a prolungare anche il contratto del difensore Benatia, in scadenza nel giugno 2020. Tante le offerte pervenute sulla scrivania di Marotta ma, il futuro di Benatia sembra ancora bianconero.

Grande protagonista al Mondiale con la sua Croazia, Mandzukic è tornato, secondo il The Express, media inglese, tra gli obiettivi del Manchester United. Il tecnico Mourinho lo vorrebbe come supporto a Lukaku. Molto dipenderà dall' entità dell' eventuale offerta dei Red Devils.

Cosa è successo ieri domenica 1 luglio 2018

Virgilio Sport - 2-07-2018 | 10:16