I bookmakers frenano la corsa della Juventus verso Cristiano Ronaldo. Dopo le indiscrezioni provenienti dalla stampa iberica le possibilità di vedere il portoghese in bianconero sembrano essere aumentate ma per le case di scommesse i campioni d' Italia restano la terza opzione.

L' approdo di Ronaldo a Torino sarebbe una pubblicità mondiale anche per la grande azienda di famiglia della proprietà bianconera : la Fiat. Sapete quanto potrebbe valere una foto di Ronaldo alla guida di una Fiat pubblicata sul profilo ufficiale del portoghese ? Oltre 1.5 milioni di euro. A febbraio Ronaldo compirà 34 anni : è chiaro che a questa età non possa essere al top della sua comunque straordinaria carriera.

Il Rimini F. C comunica di avere acquisito, le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1998, Guido Variola. Il giocatore friulano, che nell' ultima stagione ha collezionato 29 gettoni di presenza in campionato con la casacca a scacchi.

Il Brasile vuole una difesa verdeoro per la prossima stagione. Come riporta La Stampa, dopo Verissimo i granata avrebbero messo gli occhi su Gleison Bremer, 21enne centrale il cui costo si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro. Per il reparto arretrato la pista che porta ad Armando Izzo resta quella più calda : il Torino è in netto vantaggio su Lazio e Sassuolo.

Il futuro di Joao Mario è ancora avvolto nel mistero. Il portoghese non tornerà al West Ham che punta tutto su Felipe Anderson. Attenzione all' Everton che potrebbe farsi avanti. Diversi i club che starebbero chiedendo informazioni sul trequartista di proprietà dell' Inter. Il contratto di Joao Mario con il club nerazzurro scadrà nel giugno del 2021.

Il patron della Lazio Lotito ha fatto sapere, che sarà il club biancoceleste a fare il prezzo dei propri gioielli. Per Felipe Anderson servirebbero 45 milioni di euro. Una cifra che il West Ham non intende spendere. Il club inglese, pare stanco di aspettare e potrebbe virare su altri obiettivi.

Secondo il Mundodeportivo, il Barcellona starebbe pensando di farsi avanti per Willian. Il brasiliano, protagonista indiscusso al Mondiale con la nazionale verdeoro. Il Barça sarebbe pronto a mettere sul piatto diverse opzioni. In uscita dai blaugrana ci sono Rafinha, André Gomes e Paulinho.

Dopo aver ceduto Nainggolan, la Roma sta per salutare anche Gerson. Tante le squadre su di lui, in particolare l' Empoli che sarebbe, al momento, in pole position. Attenzione anche alla Sampdoria che, visto l' addio di Torreira, potrebbe pensare al giovane giallorosso. Gerson, ha fatto intravedere qualche colpo importante ma è mancato a livello di continuità.

Il futuro di Mahrez è segnato : giocherà alle dipendenze di Guardiola al Manchester City. Il 27enne Mahrez, accostato in passato alla Roma, era, da tempo, un obiettivo del Manchester City. I Citizens hanno sbaragliato la folta concorrenza, in particolare il Manchester United che ci aveva provato in diverse occasioni.

Dalla Spagna, in particolare dal media Marca, giungono conferme sul fatto che la Juventus stia provando a trattare Cristiano Ronaldo. La Juventus si sarebbe già fatta avanti in maniera decisamente concreta. La Juventus sarebbe pronta a garantire al portoghese un contratto fino al prossimo 2022, a ben 30 milioni di euro a stagione. Per far spazio a CR7, così da recuperare più cash possibile da investire nel sogno chiamato CR7. A Torino, già sognano di vedere il 33enne in maglia Juventus.

Cosa è successo ieri lunedì 2 luglio 2018

Il Sassuolo riporta in Italia Boateng. Frosinone e Spal guardano in casa Udinese. Roberto Insigne vuole un'altra promozione. Trezeguet preferisce la Turchia. Parma, un pilastro della promozione può partire. La Spal non seduce Petagna. Juventus, sfuma un pupillo di Allegri. Michele Castagnetti va a caccia del tris. Juve, primi passi concreti per Rabiot. Jorginho via dal Napoli: c'è un nuovo indizio. Fassone fa luce sul futuro di Bonucci. L'Inter rassicura i tifosi su Icardi. "Edinson Cavani vuole solo il Napoli". Antonino La Gumina vede la serie A. Roma-Ziyech: è giallo. Napoli, si complica l'arrivo di Lainer. Fiorentina, martedì è la giornata di Pasalic. Milan, ufficializzati gli arrivi di Reina e Strinic. Juventus, c'è il via libera per un clamoroso scambio con il Chelsea. Matteo Darmian apre al ritorno in A. Preziosi sceglie le contropartite per Laxalt. Politano porta una nuova wag a San Siro. Spal, discorsi avviati per due centrocampisti. Sportiello si avvicina al Frosinone. Torino-Verissimo, si aspetta il Santos. Rafinha, l'agente attacca l'Inter. Milan, c'è il piano per Immobile. Milan, Mr. Li pronto a rimborsare Elliott. Juventus, aria di rinnovo per Benatia. Dall'Inghilterra: Manchester United su Mandzukic.

Virgilio Sport - 3-07-2018 | 12:20