Il patron del Palermo Maurizio Zamparini in un' intervista al Giornale di Sicilia ha parlato del portiere Josip Posavec. Andrà a giocare in prestito, per dargli continuità. Abbiamo analizzato la sua situazione è abbiamo concordato che sia la situazione migliore per lui.

Inter in contatto con l' agente di Matteo Darmian. Secondo Sky i nerazzurri, che non riescono a fare passi avanti nella trattativa con l' Atletico Madrid per Vrsaljko, si sono messi sulla strada che porta al terzino del Manchester United, che questa estate lascerà la Premier League.

Continua il pressing della Fiorentina per Rodrigo Battaglia. Secondo quanto riferito da Sky, lo Sporting valuta il giocatore tra gli 8 e i 10 milioni di euro. È attesa la risposta di Pantaleo Corvino : il classe '91 potrebbe essere il prossimo acquisto dei gigliati. In Portogallo dal 2014, Battaglia è cresciuto nelle giovanili dell' Huracan. In Portogallo dal 2014, ha vestito le maglie di Braga, Moreirense e Chaves prima del trasferimento allo Sporting nella scorsa estate.

Nelle ore in cui il caso Ronaldo - Juventus è esploso ufficialmente in Spagna, dove il giornalista Josep Pedrerol ha anticipato che il portoghese è pronto a dare l' addio al Real Madrid per trasferirsi a Torino, qualcosa si muove anche dagli altri centri di gravità della notizia che sta paralizzando il calcio mondiale, offuscando quasi quanto sta succedendo in Russia. Nessuna voce ufficiale ha commentato la notizia, che di parola ne ha anzi pronunciata solo una : Suggestioni.

Cosa è successo ieri martedì 3 luglio 2018

Juventus, un ex consiglia Cavani. Bruno Peres diventa tricolore. C'è lo United tra Ronaldo e la Juve. Spal-Semplici, c'è pure l'opzione. Torino, il primo colpo è a doppia cifra. Il Bologna rimpatria Oikonomou. Ronaldo fa aspettare la Juventus. Lazio, è ufficiale l'arrivo di Berisha. Eder si tiene stretta l'Inter. Il Benevento è più vicino a Christian Maggio. Il Lecce pesca tra gli svincolati. Inzaghi sogna uno scambio con la Spal. L'Atletico Madrid balza in testa per Kalinic. La Juve cambia strategia per Milinkovic-Savic. C'è Melissa Satta dietro il ritorno di Boateng in Italia. Cristiano Ronaldo: i bookies stoppano la Juve. Ronaldo alla Juve: perché sì, perché no. Il Rimini si tiene bene stretto Guido Variola. Il Torino vuole una difesa verdeoro. Inter, rebus Joao Mario. Lazio, stand-by Felipe Anderson-West Ham. Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Il Barcellona punta Willian. Roma, un altro giocatore in partenza. Manchester City-Mahrez, ci siamo. Clamoroso, la Juventus sta trattando Cristiano Ronaldo.

Virgilio Sport - 4-07-2018 | 09:50