L' operazione Cristiano Ronaldo conviene alla Juventus. Ma l' arrivo di Cristiano Ronaldo cambierebbe tutto : con 322 milioni di follower sui social, il brand ' CR7 farebbe sfondare la Juventus in tanti mercati mondiali, in particolare in Asia, in Sudamerica e negli Stati Uniti. Non credo che da un giorno all'altro il gap con big come Real e Barcellona sparirebbe, ma con Ronaldo la Juventus avrebbe molto più potere negoziale con gli sponsor.

Ospite del quotidiano Il Centro, l' allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dice la sua sull' inizio di calciomercato : Il nostro ds Monchi si è portato avanti con il lavoro, si è mosso con velocità. Stamo facendo della valutazioni per sfoltire la rosa e altre ne faremo durante il ritiro.

L' ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi sostiene che abbia già firmato, da Spagna e Portogallo invece rivelano che a ore sarà data l' ufficialità del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Dopo due stagioni convincenti al Nizza, Mario Balotelli sembrava destinato a continuare la sua carriera in Francia, all' Olympique Marsiglia. L' ex allenatore dello Zenit ha voluto scommettere sul classe 1990 richiamandolo a vestire la maglia azzurra dopo più di due anni e venendo ricambiato con un gol nella sfida con l' Arabia Saudita , e Balotelli non vuole perde questa opportunità , forse la sua ultima in Azzurro.

La trattativa per Mirko Valdifiori alla Spal non è saltata del tutto. La frenata si è registrata nelle scorse ore, dopo che l' arrivo del centrocampista del Torino a Ferrara sembrava davvero a un passo.

Cheick Diabaté potrebbe restare in Italia nella prossima stagione. L' attaccante maliano, che ben ha figurato nei 6 mesi in prestito al Benevento, secondo quanto riporta Sky sarebbe stato contattato dall' Empoli, neopromosso in serie A.

L' ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha movimentato la serata di mercoledì postando un tweet che ha esaltato i tifosi bianconeri, in attesa di novità sull' affare Cristiano Ronaldo. Ha già firmato con la Juventus. Ronaldo poteva essere della Juve già nel 2003, ma l' affare sfumò. Nelle prossime ore si deciderà il futuro di CR7 : un' accelerata all' affare voluta anche dalla Juventus che vuole capire il prima possibile se ci sono davvero i margini per un' operazione del genere.

Arriva anche l' accordo con l' Atletico Mineiro : è stata accettata l' offerta di 2 milioni di euro del Torino per il cartellino del centrale classe 1997. I granata hanno quindi in pugno il giocatore, ma prendono tempo perché la prima scelta di Urbano Cairo e Gianluca Petrachi resta il difensore del Santos Lucas Verissimo : attese novità nelle prossime ore.

Secondo i tabloid britannici, ci sarebbe una divergenza per quanto riguarda l' attacco : Sarri vorrebbe portare in Premier l' attaccante azzurro Dries Mertens, i dirigenti inglesi puntano invece su un profilo molto più giovane, il 19enne del Borussia Dortmund Christian Pulisic.

O la va, o la spacca : secondo il quotidiano Record, sarebbe ormai solo questione di ore. Intanto in rete rispuntano le parole di alcuni mesi fa di Cristiano Ronaldo, poco dopo la splendida rovesciata contro la Juve in Champions League : Che mi applauda uno stadio come quello della Juventus che ha visto un grande calcio e grandissimi giocatori mi ha reso felice e emozionato perché la Juve mi è sempre piaciuta, fin da bambino.

Cosa è successo ieri mercoledì 4 luglio 2018

Juve, Higuain resta, parola dell'agente. Milan, offerta inglese per Musacchio. Torino, vicino il rinnovo di Sirigu. Milan, Gameiro fa partire il valzer delle punte. Inter, chieste informazioni per Guedes. Genoa, Romulo a un passo. Brescia, per l'attacco spunta Melchiorri. Juve-Ronaldo, l'ultima mossa del Real Madrid. Torino, si riapre la trattativa per Pereyra. Milan, è già pronto il sostituto di Locatelli. Bologna, ufficiale l'arrivo di Falcinelli. Lazio, manca l'accordo per Acerbi. Roma su Pavard ma lo Stoccarda spara alto. Milan, Gustavo Gomez ai saluti. L'Atletico Madrid prepara l'offerta per Florenzi. Sassuolo, sirene inglesi per Ferrari. Martinez fa sognare i tifosi: "Come Milito". Marotta non ha parole su Cristiano Ronaldo. Parma, tentativo per Maxi Lopez. "Ronaldo resta al Real": parola di... Ronaldo. Fiorentina, contatti per il difensore del Crotone. Torino, Izzo: "Pronto per questa nuova avventura". Napoli, idea Llorente per l'attacco. Juventus, eccolo: Ronaldo cerca casa. Già scelto chi verrà ceduto. Roma, Juan Jesus smentisce i rumors. Darmian-Juve, Mourinho propone uno scambio. Milan-Zaza: accordo ad un passo. Inter, sfuma un obiettivo a centrocampo. Bruno Alves spacca i tifosi. Parma, colpaccio Bruno Alves. Il futuro di Gigi Buffon torna in bilico. Torino, ecco Izzo: "Felice e emozionato". Marca: "Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino". La Fiorentina stringe i tempi per Pasalic. Locatelli, il Frosinone non molla. Zamparini: "Posavec via in prestito". Darmian, ora spunta l'Inter. Fiorentina, lo Sporting fissa il prezzo per Battaglia. Ecco perché Ronaldo ha scelto la Juventus.

