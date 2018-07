Con un comunicato ufficiale, il San Paolo ha confermato l' arrivo di Bruno Peres dalla Roma. L' esterno brasiliano non ha accettato la corte del Torino e, alla fine. Bruno Peres si trasferisce al San Paolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In attesa di novità sul fronte cessioni, la Lazio pensa anche ad acquistare. La trattativa con Acerbi è in stand-by ma ci sarebbero altri due obiettivi, entrambi rossoneri. I biancocelesti sarebbero interessati a Gustavo Gomez, accostato anche al Boca Juniors. Il Diavolo attende proposte concrete.

Secondo il noto media spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe già dato la sua parola al presidente della Juventus Agnelli. Il rispetto dei tifosi bianconeri, la voglia di rimettersi in gioco altrove, questi i fattori che starebbero spingendo CR7 ha trasferirsi a Torino. Un' indiscrezione rivela che l' accordo verbale tra CR7 e Perez sarebbe già scaduto. Potrebbero anche diventare contropartite tecniche da tenere in considerazione per convincere il presidente Perez a liberare CR7.

Il Milan ha fretta di piazzare i vari Kalinic e Andrè Silva per incassare i soldi necessari per vestire di rossonero Zaza. Kalinic sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid ma ci sarebbe una nuova pista. Sul croato, secondo Sky Sport, ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen, convinto che l' ex Fiorentina possa essere l' uomo giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo.

La Roma non ha ancora terminato le cartucce. Nel mirino di Monchi, ci sarebbe il 26enne Forsberg, centrocampista della Svezia, la nazionale sorpresa del Mondiale. L' arrivo di Forsberg potrebbe portare all' addio di qualche giocatore attualmente nella rosa giallorossa.

Cosa è successo ieri giovedì 5 luglio 2018

Palermo verso il ridimensionamento. Cristiano Ronaldo "vede" Torino, ma il Real rilancia. Maxi Lopez tra Parma e la Cina. Milan, Gomez frena il mercato. Parma, parte un altro dei reduci dalla D. Empoli, scelto l'erede di Donnarumma. Borriello-Spal, firmato l'addio. Juventus, colpo doppio da Madrid?. La Spal completa la dinastia Valoti. Buffon-Psg, ecco il giorno. Ronaldo-Juventus, ecco l'indizio da 20 milioni. Nuovo preparatore per Donnarumma. Sarri-Chelsea, Zola dice tutto. Il Valencia apre alla cessione di Zaza. Torino, sirene inglesi per Niang. Pescara, Monachello nel mirino. Dall'Inghilterra: Vecino andrà al Chelsea. Cristiano Ronaldo-Juventus, fissata la data. Migliore vestirà il grigiorosso. Benevento, visite in corso per Nocerino. Il Betis preoccupa l'Inter. Mauro Zarate viene rinnegato dalla famiglia. Il Parma esce allo scoperto su Grassi. Psicosi Ronaldo-Juve: avvistamenti a Torino, spuntano le maglie. Lazio, torna di moda Badstuber. 100 milioni per CR7, gli acquisti d'oro del calcio. Altri due indizi avvicinano Ronaldo alla Juventus. Inter-Dembelé, passi in avanti. Mistero sul post della signora Gonalons. Cristiano Ronaldo conviene: ecco quanto guadagnerà la Juventus. Di Francesco fa il punto sul mercato. Juventus-Ronaldo: per i bookmakers è fatta. Offerta mostruosa per Mario Balotelli. Spal-Valdifiori si riapre con una cessione. Diabaté resta in Italia. Ronaldo-Juventus, la rivelazione di Luciano Moggi. E' fatta per Bremer ma il Torino prende tempo. Sarri-Chelsea, prime frizioni. Ronaldo, la Juve adesso ha fretta: "Questione di ore".

Virgilio Sport - 6-07-2018 | 09:25