Il Milan arranca sul mercato in attesa di conoscere il proprio destino. Si allontana, la pista che porta a Simone Zaza. Dopo la parentesi in Liga con la maglia del Valencia, Zaza ha voglia di tornare a giocare in Serie A. In questo caso Mazzarri avrebbe a disposizione, un coppia tutta azzurra con Belotti in grado di provare a riportare il Toro, a suon di gol, in Europa.

Da una parte quelli della Juventus, dall' altra quelli del Real Madrid, che si sentono traditi dalla sorprendente decisione del fuoriclasse portoghese. Inoltre, secondo quanto trapela dalla Spagna, Perez starebbe aspettando che sia proprio Cristiano Ronaldo, con una pubblica uscita, ad ammettere e riconoscere la propria volontà di lasciare Madrid per trasferirsi a Torino ed iniziare una nuova avventura in Serie A.

Cosa è successo ieri venerdì 6 luglio 2018

Balotelli resta in Francia: Marsiglia a un passo. Inter, Gagliardini verso il rinnovo. Boateng ringrazia la Juventus per Cristiano Ronaldo. Mazzitelli è del Genoa. Il Cagliari sta per riabbracciare Cerri. Rivali battute: Jankto alla Sampdoria. Buffon ha già dimenticato la Juve: "PSG perfetto". Cristiano Ronaldo, il Livorno si intromette. Milan, Locatelli non vuole partire in prestito. Niente Samp, La Gumina ha scelto l'Empoli. Napoli, è corsa a due per la fascia sinistra. Cristiano Ronaldo, c'è un comunicato ufficiale della Juventus. Messina si accasa a Viterbo. Atalanta, nuova ambiziosa idea per l'attacco. Buffon ha superato le visite mediche. Il Liverpool ci prova per Dybala. Bologna, un altro anno di Palacio. Roma, Pellegrini fa chiarezza sul futuro. "Golovin ha già firmato con il Chelsea". Borja Valero non ha dubbi. Non c'è solo il West Ham su Felipe Anderson. Accardi al veleno su Ronaldo e juventini. Svelato il mercato del Milan: ecco chi deciderà le cessioni dei big. #SeArrivaCR7, tifosi juventini scatenati su Twitter. Ronaldo-Juventus imminente: non si accettano più scommesse. I Lupi si gettano su André Silva. Spal, Petagna è scettico. Buffon, arriva il giorno: Tour Eiffel illuminata per lui. Milan, Mr. Li non molla: spunta una pista asiatica. Fiorentina, spunta Borriello. Cristiano Ronaldo, ecco dove potrebbe prendere casa a Torino. Ufficiale: Bruno Peres al San Paolo. La Lazio pesca in casa Milan. Calciomercato: Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa. Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. CR7 ha dato la sua parola ad Agnelli. Milan, nuova pretendente per Kalinic. Roma, nel mirino un eroe della Svezia.

Virgilio Sport - 7-07-2018 | 10:30