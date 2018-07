Mateo Kovacic dal ritiro della Nazionale croata continua a mettere in dubbio la sua permanenza nel Real Madrid. Se voglio restare al Real Madrid ? Vedremo, sono state le sue parole dopo la vittoria contro la Russia. Kovacic, vuole giocare con più continuità ed è stato accostato alla Juventus.

Primo giornata di ritiro pre campionato per il Chelsea, agli ordini di Antonio Conte che però sembra destinato a breve all' addio. Ancora sotto contratto con il Chelsea fino all' estate 2019, preceduti da un selfie, prontamente pubblicato sulla sua pagina Instagram, in compagnia del suo staff tecnico.

L' ex attaccante della Juventus Paolo Rossi promuove senza mezzi termini il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve : Chi compra Cristiano Ronaldo non acquista solo uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Il fatto che Ronaldo abbia scelto la Juve testimonia di quanto sia cresciuta la società bianconera nella considerazione dei grandi del pallone. Con Ronaldo la Juve ha tutto per vincere la Champions. Ronaldo ha un fisico da giocatore di 27 - 28 anni.

Cristiano Ronaldo si avvicina a grandi passi alla Juventus, e le ultime indiscrezioni dalla Spagna lo confermano in maniera ancora più chiara. Intanto la stampa spagnola ha commentato l' addio di Ronaldo come una sconfitta per il Real e per tutti, meno che per la Juventus, scrive Marca, che spiega che sarà Ronaldo a fare pubblicamente il primo passo : È difficile firmare una clausola di riservatezza che comprende il tuo silenzio quando si sta raccontando la storia della tua partenza.

Sarà il nuovo terzo portiere nella rosa della Roma. Il brasiliano Daniel Fuzato, 21 anni, ex Palmeiras, è sbarcato alle 12.15 all' aeroporto di Fiumicino da un volo di linea Alitalia proveniente San Paolo del Brasile. Allo scalo romano è stato accolto dallo staff giallorosso. Lo riporta l' Ansa.

Il Torino sta per chiudere per il centrocampista del Monaco Soualiho Meite. Sono stati limati gi ultimi dettagli : il club del Principato si assicurerà il cartellino del terzino granata Antonio Barreca, e verserà un piccolo conguaglio economico nelle casse di Urbano Cairo.

Mentre i tifosi della Juventus si preparano ad accogliere Cristiano Ronaldo, il Napoli risponde al clamoroso colpo bianconero con una mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta Premium Sport, il club campano avrebbe presentato un' offerta importante a un ex compagno di squadra di CR7 al Real Madrid, Angel Di Maria. Il Napoli avrebbe offerto al suo agente un contratto triennale da 5 milioni a stagione con diritti di immagine da definire.

La Fiorentina muove i primi passi per il portiere del Chievo Stefano Sorrentino. Secondo quanto riporta La Nazione, alla ricerca di un estremo difensore d' esperienza per affiancare il giovane Lafont, avrebbe effettuato un sondaggio presso il club clivense.

Il weekend non ha portato novità concrete sull' affare Cristiano Ronaldo - Juventus : gli occhi del club bianconero sono puntati alla giunta direttiva del Real Madrid.

Cosa è successo ieri sabato 7 luglio 2018

La Juventus aspetta Ronaldo e lascia un altro indizio social. Urbano Cairo va oltre Ronaldo. Empoli, i rinnovi dopo gli acquisti. Derby emiliano per Deli. A Linate si aspetta Cristiano Ronaldo, poi la sorpresa. Cristiano Ronaldo: Moretti già in clima derby. Inter, fissato il prezzo di Vecino. Fiorentina, problemi per Battaglia. Il Torino blinda la porta con Sirigu. Milan, sirene spagnole per un centrocampista. Monchi fa il punto sul mercato. Milinkovic-Savic, c'è l'offerta del Real. Torino, un brasiliano nel mirino. Il Real Madrid aspetta le parole di Ronaldo. Milan, Zaza si allontana: spunta il Toro. Cristiano Ronaldo-Juve: il Real Madrid detta le condizioni.

Virgilio Sport - 8-07-2018 | 16:05