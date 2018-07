Dopo aver perso Cancelo, diventato un nuovo giocatore della Juventus, l' Inter potrebbe, a sorpresa, riavere Rafinha per la prossima stagione. Il brasiliano è tornato al Barcellona. Solo l' Inter è interessata a Rafinha, un motivo in più per costringere il club spagnolo a tornare a trattare con la società nerazzurra e trovare un accordo ad una cifra inferiore. Rafinha ha, fatto sapere di avere un debole per i nerazzurri.

Secondo il MundoDeportivo, il PSG avrebbe offerto ben 270 milioni di euro per Coutinho, arrivato al Barcellona, solo un anno fa, per la cifra record di 222 milioni di euro. Il presidente del club parigino Al Khelaifi vorrebbe l' amico di Neymar per due motivi. per non restare senza crack nel caso lo stesso Neymar dovesse decidere di accettare le lusinghe dei blancos.

Il futuro di Kalinic non è ancora chiaro. L' unica certezza è che lascerà il Milan. Erceg, ha parlato del futuro del suo assistito che, probabilmente, sarà nella Liga. L' Atletico Madrid è interessato, ma anche il Siviglia. Si attende l' offerta giusta per chiudere l' affare e salutare il croato.

Cosa è successo ieri domenica 8 luglio 2018

Juve, Evra avverte Cristiano Ronaldo. Roma, si studia l'offerta di rinnovo per Alisson. Bologna, piacciono due calciatori del Napoli. Lazio, manca poco per il ritorno di Nani allo Sporting. Inter, l'Atletico nega il prestito di Vrsaljko. Juve, piace il francese Pavard. Inter, derby con il Milan per un ex Juventus. Milan, si sblocca l'affare Gomez-Boca. Ferrero esprime la sua amarezza per La Gumina. Barcellona, Paulinho torna in Cina. Roma, Monchi guarda ancora in casa del Palmeiras. Sampdoria, individuato il sostituto di Zapata. Kovacic: "Non so se resto". Chelsea, parte il ritiro con Conte. Serie A, colpi da urlo: il calcio italiano ridiventa grande. Paolo Rossi: "Ronaldo un regalo all'Italia". Incredibile Cristiano Ronaldo, il grande gesto per la Juventus. Roma, è arrivato il portiere Daniel Fuzato. Scambio Barreca-Meite: affare fatto. Napoli, la risposta a Cristiano Ronaldo è clamorosa. La Fiorentina ha deciso: Sorrentino. Cristiano Ronaldo alla Juve, martedì decisivo.

Virgilio Sport - 9-07-2018 | 07:55